Port Gdynia popłynął do Chin

Napięty program wyjazdu delegacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia do Szanghaju, zaowocował nowymi kontaktami biznesowymi oraz wzmocnieniem istniejącego partnerstwa z największymi chińskimi portami - czytamy w komunikacie.

Zaledwie kilka dni przed targami China International Import Expo, Port Gdynia podpisał z PAIH porozumienie o współpracy, dzięki któremu oferta inwestycyjna spółki trafiła do ponad 50 agencyjnych placówek na całym świecie, m.in.: w Szanghaju, Kairze, Singapurze, Tajpej, Los Angeles, Dubaju. Na tym jednak Port Gdynia nie poprzestaje. Zarząd ZMPG aktywnie uczestniczy w zagranicznych wyjazdach i spotkaniach. Priorytetów jest kilka. Od znalezienia inwestora do realizacji projektu Portu Zewnętrznego poprzez ciągłą promocję istniejącej oferty mającej na celu: zwiększenie liczby zawinięć oceanicznych, przeładunków oraz optymalizacji i tworzenia nowych łańcuchów logistycznych.

Spotkania nie były jednak jedynym punktem programu. Stoisko wystawiennicze na targach China International Import Expo, utworzone wspólnie z firmą VICi, przyciągnęło spore grono przedsiębiorców.

„ Stoisko otrzymało bardzo dobre opinie. Relacja z naszej aktywności podczas targów pojawiła się w największym serwisie informacyjnym w Chinach CCTV, którego oglądalność przekracza kilkaset milionów telewidzów” – komentuje Adam Meller- prezes ZMPG S.A.

„Przygotowaliśmy ciekawe materiały, obrazujące obecny jak i przyszły potencjał Portu, szczególnie w kontekście rozbudowy o Port Zewnętrzny. Zaakcentowaliśmy również obecną ofertę, czyli usługi z których mogą korzystać armatorzy i przewoźnicy - dodaje.

Oprócz bezpośredniego uczestnictwa w targach delegacja Portu odbyła szereg spotkań, między innymi z jednym z największych operatorów oceanicznych- firmą COSCO. Głównym tematem rozmów było omówienie możliwości rozwoju współpracy w kontekście zawinięć oceanicznych. Przedstawiciele firmy COSCO otrzymali informacje o nowych możliwościach zawinięć większych statków - do 366 m długości i większym zanurzeniu do 12,7 m. -„ Firma COSCO nie była jedynym dużym graczem z rynku chińskiego, z którym nawiązaliśmy współpracę. Spotkaliśmy się również z operatorem portu Tangshan specjalizującym się w transporcie intermodalnym, który na przestrzeni dekady ponad dziesięciokrotnie zwiększył przeładunek z 30 milionów do 300 milionów ton”-mówi Grzegorz Dyrmo- wiceprezes ZMPG S.A.

-„ Mamy spore szanse na podjęcie współpracy w zakresie transportu Short Sea z firmą obsługującą port m.in. w Hamburgu. Dzięki owocnemu spotkaniu, chwilę po naszym powrocie przedstawiciel firmy nawiązał kontakt z naszym pracownikiem. Cieszy nas ten fakt, świadczy o dobrze rokującej przyszłej współpracy.”- dodaje.

Wyjazd obfitował również w spotkania z przedstawicielami największych portów w Chinach. Drugi najważniejszy po Qingdao port w prowincji Shandong stanowi istotny element łańcucha logistycznego. Miasto Weifang w którym znajduje się port jest liderem w eksporcie chińskiej żywności oraz części samochodowych. Port ma w planie by do 2020 roku móc być zdolny do rocznego przeładunku ponad 100 milionów ton. W trakcie spotkania zaprezentowano zarówno obecne jak i przyszłe możliwości Portu Gdynia co do wielkości i rodzajów przeładunków.

-„ Spotkaliśmy się z osobami, które przewodniczą grupie portów w Zatoce Bohai. Możliwość współpracy dotyczy zatem nie tylko jednego portu, ale całej grupy - kilkunastu portów położonych w tym regionie”- komentuje Piotr Nowak- wiceprezes ZMPG S.A.

Ostatnie ze spotkań to między innymi rozmowy z jedną z największych państwowych firm logistycznych w Chinach. Dyskusje dotyczyły inwestycji oraz pozyskania regularnych zawinięć oceanicznych linii kontenerowych, w tym w szczególności głównych aliansów kontenerowych. Zarząd ZMPG S.A. spotkał się również z firmą Hutchison w Hongkongu, podczas którego omówiony zostały bieżący i przyszły potencjał Portu Gdynia.