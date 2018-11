Kongres 590: PPK docelowo obejmie 11,5 mln osób

Jeśli pracownicze plany kapitałowe (PPK) skupią ponad 50 proc. uprawnionych uczestników do 2025 roku, to będzie dobrym wynikiem dla programu, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień również uznał, że przekroczenie 50% będzie sukcesem.

Jeśli w PPK do roku 2025 było by 60-70% uczestników to byłby to już znakomity wynik - powiedział Kwiecień.