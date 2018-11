Kongres 590: De minimis dał dodatkowe miliardy kredytu

Program gwarancji de minimis realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla firm, co dało utrzymanie lub utworzenie 200 tys. (odpowiednio 95 tys. i 105 tys.) miejsc pracy ogółem od początku trwania programu od 2013 roku, wynika z raportu przygotowanego przez BGK.

Wspieranie polskich małych i średnich firm to jedno z głównych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Flagowym produktem skierowanym do tego sektora są gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 141 tys. polskich przedsiębiorców. Ponad 52 mld zł udzielonych gwarancji i 93 mld zł zabezpieczonych nimi kredytów to efekt dopasowania do potrzeb sektora MŚP oraz prostych i przejrzystych zasad udzielania wsparcia de minimis - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.