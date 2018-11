Kongres 590: Nagrody Gospodarcze Prezydenta przyznane

Na Kongresie 590 wyróżniono najlepsze polskie przedsiębiorstwa w siedmiu kategoriach. Nagrody zostały przyznane podczas wieczornej gali odbywającej się w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Prezydent zapowiedział na niej stworzenie przy Kancelarii Prezydenta Radę ds. Przedsiębiorczości

W kategorii „Lider MŚP” laureatem zostało przedsiębiorstwo z woj. podkarpackiego – firma Ultratech sp. z o.o. zajmująca się produkcją części i podzespołów dla światowych firm z sektorów lotnictwa, inżynierii kosmicznej i energetyki.

Gala Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, nagrodę dla firmy Ultratech odbiera wiceprezes Marek Bujny / autor: fot. materiały prasowe

Od wielu lat realizujemy różne projekty badawcze we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. W ramach klastra Dolina Lotnicza aktywnie działamy na rzecz branży lotniczej w Polsce. Uzyskanie tak prestiżowej nagrody to dla nas wielkie wyróżnienie i silna motywacja do dalszego rozwoju firmy - mówi Marek Bujny, wiceprezes firmy Ultratech.