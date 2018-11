Wielu chętnych na Mieszkanie Plus

Przez ponad trzy tygodnie zgłosiło się ponad 2 tys. chętnych na gdyńskie Mieszkanie plus - poinformowało biuro prasowe PFR Nieruchomości. Największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe, wnioskuje o takie lokale 41 proc. chętnych.

Zgłoszenie to pierwszy etap naboru. Kolejnym będzie dostarczenie w ciągu 14 dni wypełnionych dokumentów do jednego z trzech punktów informacyjnych programu Mieszkanie plus (m.in. w gdyńskim Urzędzie Miasta). Nabór chętnych potrwa do końca listopada.

Inwestycja w Gdyni to 172 mieszkania w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. Są to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2,3,4 oraz 5-pokojowe.

Jak informował PFRN, „wysokość czynszu w gdyńskiej inwestycji programu Mieszkanie plus będzie uzależniona od rodzaju zawartej umowy najmu i standardu wykończenia lokalu”. „Zgodnie z założeniami średnia stawka czynszu za najem mieszkania - na minimum 24 miesiące, w standardzie wykończonym, wyniesie 19,83 zł za m kw. Natomiast za najem z dojściem do własności na 30 lat, w stanie deweloperskim, wyniesie 23,60 zł za m kw.” - wskazano.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości (do 1 listopada BGK Nieruchomości). Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.

PAP/ as/