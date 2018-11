Ponad 3 mln aktywnych aplikacji IKO

Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego (PKO BP), IKO, przekroczyła barierę 3 mln aktywnych aplikacji, co oznacza wzrost o 58 proc. r/r - podał bank. Bank zanotował w IKO łącznie 130 mln transakcji mobilnych.

Coraz bardziej dynamiczny rozwój IKO i tak ogromna otwartość naszych klientów na rozwiązania bankowości mobilnej są dla nas papierkiem lakmusowym i potwierdzeniem kierunku, w którym konsekwentnie zmierzamy. Postęp technologiczny sprawia, że tradycyjne banki będą musiały przekształcać się w instytucje technologiczne, a PKO Bank Polski jako lider technologiczny polskiego sektora bankowego nadaje ton tym zmianom – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Zbigniew Jagiełło.

Aplikacja mobilna PKO BP nieustannie się rozwija zarówno pod względem dostępnych funkcji i liczby transakcji, ale też grona użytkowników, którzy z niej korzystają na co dzień. W każdym tygodniu klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo logują się do IKO do 12 mln razy. Sierpień był pierwszym miesiącem, w którym klienci logowali się do IKO częściej niż do bankowości internetowej, i ten trend się utrzymuje, podano również.

Nasi klienci coraz chętniej adaptują wygodne i użyteczne rozwiązania technologiczne, które ułatwiają codzienne bankowanie. Tak właśnie jest też w przypadku IKO, które rośnie coraz bardziej dynamicznie - na pierwszy milion aktywnych aplikacji czekaliśmy ponad 3 lata, o kolejny milion IKO urosło w rok, a zdobycie trzeciego zajęło już tylko 11 miesięcy - podkreślił dyrektor departamentu usług cyfrowych w PKO BP Michał Macierzyński, cytowany w komunikacie.

Łącznie w ciągu 5 lat dostępności IKO w ofercie banku klienci wykonali za jego pomocą ponad 130 mln transakcji mobilnych. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba transakcji dokonywanych z poziomu aplikacji mobilnej największego polskiego banku wzrosła o 143 proc.. IKO jest używane najczęściej do dokonywania przelewów, płatności w internecie oraz płatności zbliżeniowych, wskazano.

W 2018 roku IKO zostało wzbogacone między innymi o dwie kolejne wersje językowe (ukraińską i rosyjską), powiadomienia push o zdarzeniach na rachunku, skanowanie faktur (także tych bez kodu QR), obsługę karty wielowalutowej oraz kantor umożliwiający wygodną i szybką wymianę walut z dowolnego miejsca o każdej porze. W kolejnych miesiącach w aplikacji pojawi się m.in. możliwość dokonywania transakcji BLIK w ciężar karty kredytowej (bez czeków i wypłat z bankomatów), możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opłacenia parkingu, a także mobilna autoryzacja, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Na podst. ISBnews