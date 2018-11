Kongres 590: Ruszą prace nad lokomotywami wodorowymi

Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) przystąpiła do porozumienia PKP Cargo i Jastrzębskiej Spółki Węglowej w sprawie budowy lokomotyw wodorowych - .

Jak wynika z informacji, podpisany list intencyjny dotyczy podejmowania przez trzy podmioty wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego na kolei. Strony listu będą współpracować przy badaniach i pracach nad produkcją nowych typów taboru kolejowego o napędzie wodorowym.

JSW zamierza rozpocząć produkcję wodoru na skalę przemysłową, gdyż wodór można wyodrębnić z gazu koksowniczego, który z kolej jest produktem ubocznym podczas koksowania węgla. Wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany do produkcji ekologicznej i bezemisyjnej energii elektrycznej, ciepła, może zasilać środki transportu.

Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP Cargo – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dodał, że rozwój czystych technologii wodorowych jest jednym z celów strategicznych spółki. W ten sposób JSW angażuje się także w projekty e-mobility.

Odbiorcą wodoru może być kolej, ale najpierw trzeba zbudować lokomotywy o takim napędzie. Konfiguracji i budowy takich lokomotyw ma się podjąć FPS, a PKP Cargo przekaże lokomotywy do testowania. Będzie to pierwszy etap przed zbudowaniem prototypu nowej, polskiej lokomotywy wodorowej.

Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli zaprezentować efekt pracy naszych podmiotów. Chcemy korzystać z tego rozwiązania, gdy już trafi na rynek – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Cieszymy się, że możemy przystąpić wraz z PKP Cargo i JSW do tak ważnego i innowacyjnego projektu, jakim jest budowa lokomotyw napędzanych paliwem wodorowym. To ważny krok w kierunku ekologii, a innowacyjne działania związane z wykorzystaniem technologii wodorowej jako źródło zasilania dla lokomotyw, to szansa rozwoju produktowego naszej firmy. Dzięki temu projektowi na torach pojawią się napędzane tym paliwem innowacyjne lokomotywy produkcji FPS, które będą służyły spółce PKP Cargo – podkreślił Hubert Stępniewicz, prezes Fabryki Pojazdów Szynowych.