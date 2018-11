Kongres 590: Potrzebne są centra badawcze

Kluczowe dla dalszego napływu inwestycji do Polski jest zbudowanie międzynarodowych tras Via Carpatia, Via Baltica czy Magistrali Wschodniej Kolejowej - mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podczas debaty ws. inwestycji zagranicznych odbywającej się w ramach Kongresu 590.

Hamryszczak uczestniczył w debacie Polskiej Agencji Prasowej „100 lat inwestycji zagranicznych w Polsce - bezpośrednie inwestycje zagraniczne katalizatorem rozwoju i modernizacji gospodarki”, która odbyła się w ramach Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa.

Jak ocenił wiceminister, Polska jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych m.in. ze względu na „bardzo szeroki” system zachęt podatkowych.

Dodał, że istotne są też stosunkowo korzystne czynniki demograficzne w porównaniu do innych krajów np. w Polsce 24 mln populacji ma mniej niż 50 lat.

Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko podkreślił, że Polska w ostatnim czasie odnotowała wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, mimo spadkowego trendu na świecie.

Ostatni rok przyniósł ok. 20-proc. spadek globalny inwestycji zagranicznych bezpośrednich, my w tym momencie mieliśmy przyrost - powiedział.

W ocenie wiceministra Hamryszczaka kluczowe dla dalszego napływu inwestycji do Polski jest zbudowanie międzynarodowych tras Via Carpatia, Via Baltica jak również Magistrali Wschodniej Kolejowej.

Jak mówił, że obecnie szczególnie pożądani są inwestorzy, którzy lokują w Polsce centra badawcze lub też badawczo-wdrożeniowe, nawiązują współpracę z polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, są nakierunkowani na kształcenie polskich specjalistów oraz wykorzystują potencjał polskich inżynierów.

I o tym też wprost mówi nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji - przypomniał Hamryszczak.

Wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Izabela Żmudka zwróciła uwagę, że coraz więcej firm zagranicznych w Polsce aplikuje do NCBR ws. grantów na badania i rozwój. Podała przykład firmy Samsung Electronics, która wnioskowała o dofinansowanie projektu dotyczącego smart TV.

Dodała, że NCBR obwarowuje umowy z firmami, by w efekcie uzyskania grantu np. zwiększały w Polsce zatrudnienie.

Uczestniczący w debacie Jacek Łęgiewicz z Samsung Electronics Polska wskazał, że jego firma sześć lat temu otworzyła w naszym kraju „centrum badawczo-rozwojowe, które - pomijając Koreę Płd. - urosło dziś do największego tego typu obiektu na świecie. Jak mówił w centrum pracuje 2 tys. inżynierów. „Bezpośrednio firma zainwestowała miliard dolarów” - dodał Łęgiewicz.

To właśnie tutaj, w Polsce, powstał wielki segment rynkowy smart TV, a oprogramowanie do niego pisali inżynierowie w Warszawie - podkreślił.

Izabela Żmudka mówiła, że polscy specjaliści są bardzo cenieni przez zagranicznych inwestorów, w efekcie chętnie korzystają z naukowego potencjału naszego kraju.

Potwierdziła to Joanna Drewla, dyrektor generalny polskiego oddziału francuskiej firmy Servier.

Kiedy trzeba wdrożyć coś nowego i bardzo zaawansowanego na rynku, Polacy są w tym fantastyczni - oceniła.

Zdaniem Pawła Tynela z EY każda inwestycja zagraniczna jest sukcesem Polski, tym większym, że rośnie globalna konkurencja krajów, które chcą pozyskać inwestorów.

Pamiętajmy, że za każdym razem w tle jest szereg krajów, które chciałyby być na naszym miejscu - powiedział.

Według uczestniczących w debacie przedstawicieli firm farmaceutycznych Polska jest bardzo rozwojowym rynkiem dla przedsiębiorstw z ich branży.

Dyrektor relacji zewnętrznych firmy GlaxoSmithKline (GSK) Krzysztof Kępiński zauważył, że zarówno polskie, jak i zagraniczne inwestycje są potrzebne, by polska gospodarka się rozwijała.

W branży farmaceutycznej tak naprawdę konkurujemy z innymi krajami o to, żeby przyciągać kolejne inwestycje do Polski. I to jest największe wyzwanie - zaznaczył.

Nawiązując do słów premiera Mateusza Morawieckiego, Kępiński zwrócił uwagę, że branża farmaceutyczna jest źródłem innowacji.

Dzisiaj tworzymy wspólnie, jako branża farmaceutyczna, 1,3 proc. PKB, ale może to być więcej - mówił Krzysztof Kępiński.

Przedstawicieli firm farmaceutycznych wskazali na problem braku przewidywalności związany z tym, że działają na rynku regulowanym; co trzy lata zmieniają się ceny leków refundowanych.

Nie wiemy, gdzie się znajdziemy za trzy lata, to bardzo utrudnia planowanie długoterminowe, np. decyzję o budowie w Polsce fabryki - mówiła Joanna Drewla.

Polska Agencja Prasowa współpracuje z Fundacją Republikańską (FR) przy realizacji projektu „Odpowiedzialny Partner”, który ma na celu zbadanie, w jaki sposób inwestorzy zagraniczni przyczyniają się do rozwoju Polski. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia była analiza wykonana przez ekspertów FR pt. „Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego”.

Firmy Servier i Samsung zostały docenione w kategoriach polityki kadrowej i innowacyjności. Na zakończenie debaty ich przedstawiciele odebrali specjalne certyfikaty z rąk wiceprezesa PAP Łukasza Świerżewskiego oraz eksperta Fundacji, Kamila Orła.

