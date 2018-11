Kongres 590: Dumnie uwarzone w Polsce

Browary Polskie i Polska Agencja Inwestycji i Handlu wprowadzają znak „Proudly made in Poland” Browary będą wyróżniać nim eksportowane piwo. Obecnie trafia do ponad 80 krajów świata. Znak „Proudly made in Poland” informuje konsumentów na całym świecie, które piwo zostało wyprodukowane w Polsce.

Chcemy przede wszystkim promować rodzime, polskie marki piwa i budować wizerunek Polski jako kraju pochodzenia produktów spożywczych najwyższej jakości oraz wiarygodnego i wartościowego partnera handlowego – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie. Inicjatywę ogłoszono podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Z roczną produkcją piwa na poziomie 40 mln hektolitrów Polska stała się jednym z trzech największych producentów złotego trunku w Europie – wynika z raportu Deloitte. Warzeniem piwa zajmuje się dzisiaj ponad 210 browarów zlokalizowanych w całej Polsce, z których 22 największe produkują piwo w 12 województwach. Wszystkie te podmioty działają stymulująco na gospodarkę – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i budowania kapitału regionalnego.

Po 30 latach i zainwestowanych blisko 13 mld złotych, branża reprezentuje najlepszy światowy poziom. Odbudowano piwną kulturę i stworzono rynek oferujący co roku ponad 1500 nowości – od piw bezalkoholowych, przez popularne lagery po niszowe piwa warzone według unikalnych receptur – dodaje Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny ZPPP Browary Polskie.

„Proudly made in Poland” ma być praktyczną realizacją celu sformułowanego w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którym jest wdrażanie systemu promocji polskiej żywności.

Jak podkreśla Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu projekt jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą. Prezes jest przekonany, że będzie stanowił zachętę dla zagranicznej ekspansji innych branż i kategorii produktów spożywczych.

Mamy naprawdę doskonałe produkty o światowej jakości, które z dumą powinniśmy promować poza granicami kraju – dodaje prezes Tomasz Pisula.

Jak wygląda rynek browarów w kraju? Produkcja piwa w Polsce jest rozproszona geograficznie – piwo jest warzone we wszystkich województwach. Największe 22 browary, produkujące powyżej 200 tys. hektolitrów rocznie są zlokalizowane w 12 województwach, na ogół poza głównymi ośrodkami miejskimi. Z tego właśnie względu funkcjonowanie zakładów piwowarskich jest tak istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i gospodarczego rozwoju regionów.