Kongres 590: Deficyt poniżej 50 proc. planu

Deficyt budżetu centralnego w tym roku może wynieść nawet poniżej 50% zakładanego na ten rok, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

Czwarty kwartał jest zawsze bardzo specyficzny, kiedy dynamika wydatków znacznie przyspiesza, więc trzeba to brać pod uwagę przy kalkulacji deficytu budżetu państwa. Rzeczywiście, szacowaliśmy wcześniej 50-60%; w tej chwili myślę, że jest realna ta dolna granica. Myślę, że to będzie 50%, może nawet poniżej z zastrzeżeniem, że dynamiki wydatków budżetowych jeszcze do końca nie znamy, bo dysponenci przesyłają zapotrzebowanie na środki pieniężne do resortu finansów do 20 listopada. To oznacza, że po 20 listopada będę z dużym prawdopodobieństwem wiedziała, jak z deficytem stoimy - powiedziała Czerwińska dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie.