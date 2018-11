Kongres 590: Miliardowe inwestycje PKP

Pasażer jest w centrum uwagi Grupy PKP, a spółki kolejowe prowadzą wiele projektów służących poprawie obsługi pasażerów kolei, poinformowali uczestnicy panelu „Po pierwsze pasażer” podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. Najważniejsze zadania na dziś to modernizacja dworców, wspólny bilet czy uczynienie kolei bardziej przyjazną.

Cały program modernizacji 200 dworców i przystosowania ich do wymagań współczesnego pasażera wart jest ok. 1,5 mld zł i w 65 proc. jest finansowany ze środków UE, w 25 proc. z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodzą ze spółki. Ma się on zakończyć w 2023 r., a dotyczy nie tylko infrastruktury, ale także tzw. ostatniej mili, czyli m.in. możliwości dalszej podróży wynajętym autem, także elektrycznym - powiedział członek zarządu PKP Andrzej Olszewski podczas panelu.

Kolejnym krokiem jest wspólny bilet, a pierwsze prace nad tym projektem zakończą się 8 grudnia br.

Przygotowujemy również ofertę dla partnerów spoza rynku kolejowego czy transportowego. Damy im narzędzia pozwalające skoordynować zakup miejsc w hotelu czy biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe - dodał Olszewski.

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zwrócił uwagę na konieczność inwestycji w tabor, czego wyrazem będzie 25 nowych lokomotyw, blisko 200 wagonów i kilkanaście zestawów. Do tego dojdzie ponad 700 wagonów po remoncie i unowocześnieniu. A wszystko to ma kosztować ok. 7 mld zł.

Dzięki systematycznym inwestycjom możemy mówić już o strategii, o ciągłości dostaw taboru. A więc nie tylko poprawia się komfort pasażera, ale i rozwój firm współpracujących z polskimi kolejami - zaznaczył Chraniuk.

Tymczasem inne wyzwania stoją przed PKP Telkol, spółki zajmującej się bieżącym zarządzaniem i dbałością o infrastrukturę kolejową.

Tam, gdzie to jest możliwe, chcemy instalować słupki do ładowania samochodów elektrycznych, a niewykluczone, że pasażer będzie mógł doładować pozostawione auto elektryczne w cenie biletu. Staramy się o poprawę jakości wi-fi na dworcach czy tak banalne, jak się wydaje zadanie, jak poprawa jakości głosu i odbioru komunikatów megafonistek - wyjaśnił prezes Mirosław Gilarski.

Natomiast prezes PKP PLK Ireneusz Merchel jako jeden ze swoich priorytetów wskazał przystosowanie całej infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną kolejne podesty, podjazdy dla wózków i tym podobne ułatwienia.

Oczywiście, pracujemy także nad unifikacją wysokości peronów, a tylko w tym roku oddaliśmy ponad 130 zmodernizowanych. W sumie jest to już kilkaset z ponad 700. Systematycznie powstają również wiaty, które są projektowane w oparciu o badania dotyczące liczby klientów na danym przystanku czy dworcu - zapewnił Merchel.

Według niego, kolejnym krokiem musi być spójna i sprawnie działająca informacja dla pasażerów, a docelowo także w formie elektronicznej jako aplikacja.

PKP zmierza w kolejnych etapach do wprowadzenia syntezatora mowy jednolitego dla całego kraju. Będzie on mówił po polsku i angielsku, a w rejonach przygranicznych także odpowiednio po niemiecku lub rosyjsku - wyliczył prezes PKP PLK.

Podsumowując, paneliści wskazali także na potencjalne zagrożenia dla ambitnych planów grupy. Do najważniejszych należą odpowiednie planowanie inwestycji oraz ich koordynacja od samego początku, od procesu planowania. Wyzwaniem jest również modernizacja taboru PKP Cargo, które nie osiągając możliwych prędkości przewozowych, a więc nawet 120 km/h, po prostu blokują tory.

Na podst. ISBnews