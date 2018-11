Kongres 590: Premier: uwolniliśmy potencjał gospodarki

Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki, mamy najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Podkreślił też, że polska gospodarka jest coraz bardziej widoczna na świecie.

Morawiecki odniósł się w swoim wystąpieniu do hasła tegorocznego Kongresu.

Podkreślił, że Polska ma najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej.

Morawiecki mówił, że zaproponowany przez rząd model wzrostu gospodarczego jest modelem zrównoważonego wzrostu.

A przecież o to nam w szczególności chodziło, żeby gospodarka i społeczeństwo jechały, jak to się mówi, na jednym koniu - powiedział.

Żebyśmy wszyscy byli na jednej łodzi na wzburzonych wodach globalnej gospodarki. I jesteśmy - dodał.

W czasach nie tylko PRL-u, ale jeszcze w pierwszych latach Trzeciej Rzeczpospolitej o jakimś towarze mówiono: +a czy to jest zagraniczne?+. Bo jak zagraniczne, to znaczyło, że dobre, że wyższej jakości. Dzisiaj zaczynamy pytać, czy to jest polskie, czy to jest polski produkt – nie tylko dlatego, że on jest nasz, ale coraz bardziej polski oznacza wysokiej jakości - mówił szef rządu.

Polska gospodarka podnosi głowę, polska gospodarka jest coraz bardziej widoczna - dodał.