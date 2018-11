Czy Sharp poruszy polski rynek?

Monitory 8K, dotykowe monitory 4K, internet rzeczy, „szarpfony”, oczyszczacze powietrza i dystrybutor wytwarzający wodę prosto z powietrza w pomieszczeniu. Do tego możliwość dzierżawy sprzętu, zamiast jedynie możliwości kupienia. W końcu reorganizacja samego modelu firmy. Właśnie w ten sposób Sharp w Polsce spróbuje znowu zawojować rynek

Od 2015 roku sytuacja Sharpa w Polsce nie była dobra. Dopiero po zakończeniu pierwszego półrocza fiskalnego w tym roku (rok fiskalny, w tym przypadku, od kwietnia do marca) firma notuje 21,5 proc. wzrostu obrotu. Planowane osiągnięcie na koniec roku fiskalnego 2018 39 proc. wzrostu obrotu. Stąd premiera nowości, zmiany strukturalne i personalne. Zmieniła się strategia, produkty i zespół. W czwartek firma zapowiedziała wiele nowości produktowych, w tym Skywell [ang. sky-niebo, well-studnia] oraz najnowszy monitor 8K. Sharp przyjął też nową filozofię: „Zmieniać świat dzięki 8K i AIoT”. Wszystkie rozwiązania Sharp mają obracać się w wokół trzech elementów: urządzenie IoT , nauka przez sztuczną inteligencję (AI) zachowań ludzi oraz internet rzeczy (IoT) łączący z innymi usługami.

Obroty Sharp PL / autor: Sharp

Wszystkie produkty będą spięte w jedną chmurę, w jeden zbiór danych, który AI będzie analizować – mówi Tomasz Wieczorek, koordynator marketingu produktowego na Europę Środkową i Wschodnią w Sharp Electronics CEE. - Tak, jak firma Microsoft wie dokładnie, co dzieje się w systemach Windows, tak my chcemy wiedzieć, co dzieje się z naszymi urządzeniami, by ułatwiać wszystkim życie – dodaje.

Nowości produktowe

W 2018 wymieniono całą linię urządzeń wielofunkcyjnych – drukarkowych kombajnów biurowych.

Od strony medialnej ciągle się mówi o digitalizacji, zamianie analogowego na cyfrowe. Dlatego zainstalowaliśmy OCR bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego (wielofunkcyjnej drukarki). Zarówno mniejsze jak i większe urządzania wyposażone są w te funkcje. Dodatkowo w urządzeniach jest integracja urządzeń z Microsoft Office, czyli możliwość drukowania wszelkich dokumentów office’owych np. prezentacji, bezpośrednio z pendrive’a). – mówi Tomasz Wieczorek.

To urządzenia zgodne z nowymi wymogami prawnymi – RODO. Z poziomu urządzenia można uruchomić szyfrowanie i bezpieczne drukowanie.

Zarówno w segmencie konsumenckim, jak i biznesowym, Sharp chce zawojować rynek nowymi monitorami.

4K Sharp / autor: Sharp

Dla nas to najważniejsza linia nowych produktów w pierwszym kwartale 2019 roku – mówi Tomasz Wieczorek. - Telewizory 60, 80 i 90 cali. Od 43 do 86 cali, bazujące na 4K, z USB. To ważne, bo nie wymaga dodatkowego playera do instalacji. Dla bardziej zaawansowanych linia monitorów PN-BW / MW – 40-50 cali, dla klientów z segmentu digital signage, telewizory z Androidem już na pokładzie z SoC, Html5, dostępne od 1 kwartału 2019 – dodaje.

Pierwsze oczko w głowie: najnowszy monitor 4K (3,840x2,160 pikseli), nagrodzony design award. To najwyższy produkt dostępny w całej linii, 70/80 calu. To jednocześnie ekran dotykowy i prawdopodobnie jedyny ekran, który jest tak dokładny, po którym można pisać i zaznaczać detale z wielką dokładnością. W innej serii Aquos Sharp stawia na podbicie rynku hotelarskiego.

Cały czas jest duży rynek telewizorów hotelowych – mówi Tomasz Wieczorek, koordynator działu marketingu w Sharp. – W tej serii, wszelkie ustawienia telewizorów można integrować między sobą, jak np. blokada głośności, blokada zaprogramowanych kanałów, dowolna plansza powitalna, import/eksport listy kanałów. W przypadku hoteli to duże ułatwienie i uatrakcyjnienie – dodaje.

Ekran 8K

Konferencja Sharp, 8K / autor: Sharp

Kupujemy coraz większe telewizory. Telewizory 55 cali, to 25 proc rynku telewizorów w Europie. 8K to technologia i rozdzielczość, która jest tym czymś, co do niedawna wydawało się czymś niemożliwym, albo przynajmniej niewykonalnym. Rozdzielczość Full HD to 2 mln pikseli. Technologia 8 K to 33 mln pikseli na ekranie (piksel = punkt obrazu). Ten procesor 60 razy na sekundę musi przeliczyć 100 milionów subpikseli (1 piksel = 3 subpiksele). Rozdzielczość 8K, która może nam dać niespotykany realizm obrazu. Tylko co z zawartością, z tzw. contentem? Telewizory 4K mamy od 5 lat. Zawartość 4 K mamy dostępną tak naprawdę dopiero od roku. Na razie telewizory 8K w 90 proc. w Europie kupują biura. Sam Sharp próbuje pomóc w popularyzacji tej technologii, częściowo dotując urządzenia do studiów telewizyjnych.

Od jakiegoś czasu studia filmowe kręcą filmy kamerami 8K. Ten content już się tworzy. Za 2-4 lata, tych video w 8 K będzie już naprawdę dużo. Uważamy, że klienci z obecnych telewizorów full HD nie kupią telewizora 4K, a od razu przejdą na 8K, pomijając technologię 4K – uważa Adrian Wysocki, Sharp European Product Manager. - Mieliśmy testy kręcenia w 8K na turnieju tenisowym Roland Garros we Francji. Według telewizji francuskiej, jak spopularyzuje się technologia 5G, wtedy rozbłyśnie technologia 8K, a to już nie tak długo – dodaje.

Woda z powietrza

Woda z powietrza Sharp / autor: Sharp

Kolejna nowość to Skywell – generator wody z powietrza. Jak to w skrócie działa? Powietrze z otoczenia jest zasysane do systemu. Wilgoć z powietrza przechodzi przez cały ciąg i na koniec jest skraplana, a nawet – jeśli chcemy – mocno chłodzona. To już nie jest typowo smutny, szary produkt biurowy. Dziś trudno znaleźć pracowników, a takie ciekawostki technologiczne, zdaniem przedstawicieli Sharp, przyciągają ludzi do firm. Urządzenie dodatkowo posiada aplikację na smartfony, która np. wysyła nam powiadomienia „wypij jeszcze dwie szklanki wody, bo brakuje ci do dziennego limitu”. To może być zabawne i tylko fajne w Polsce, ale w państwach, w których są problemy z wodą jest to poważny problem.

„Sharpfon”

smartfon Sharp / autor: Sharp

W Japonii rozpoznawalność Sharp na rynku telefonów jest bardzo duża. W tej chwili Sharp uruchamia 3 nowości: model B10 (dla biznesu, z baterią 4000 mAh)), C10 (średnia półka z bardzo dobrymi proporcjami), model D10 (najwyższy model, 91 proc. wypełnienia matrycą przedniej obudowy, wyposażony w matrycę free-form).

Smartfon Sharp / autor: Sharp

Czyste powietrze

Oczyszczacz powietrza Plasmascluster pozwala wyeliminować zanieczyszczenia powietrza do 0,3 mikrona. Jedno z urządzań posiada również funkcję… łapania komarów!

Kasa

Według Sharp, przez najbliższe 3 lata wymianie kas będzie podlegało w Polsce jeszcze ok. 1,5 miliona urządzeń. - W ciągu najbliższych 3 lat chcielibyśmy ugrać i zająć 5 proc. tego rynku. – mówią przedstawiciele Sharp.

Nowe finansowanie

Zdecydowanie ciekawie w segmencie nowości B2B wyglądają propozycje finansowania. To jak z leasingiem samochodu z możliwością odkupu po okresie leasingowania. Jeśli ktoś nie chce wykupić po kilku latach sprzętu – nie musi. Menedżer ma za to stałą i pewną pozycję kosztową, co może faktycznie ułatwić planowanie budżetu.

Oh Kino wynajęła od nas kompleks rozwiązań w jednej racie najmu na okres 5 lat. Po zakończeniu tego okresu najmu albo wykupią na własność, albo podpiszą nową, albo zrezygnują. To było znacznie prostsze dla takiej firmy, by policzyć stałe koszty związane z inwestycjami. Stała rata najmu o wartości kilku milionów złotych na kilka lat sprawia, że łatwiej firmie będzie szacować każdy kolejny roczny budżet. Wszystkie potrzebne firmie produkty, pod wynajem, na 5 lat, to ułatwia prowadzenie biznesu nie tylko od strony finansowej - mówi Rafał Szarzyński, kierownik sprzedaży i marketingu w Sharp na Europę Środkową i Wschodnią.

W dodatku firma zmienia model obsługi klienta na jedna firma – jeden opiekun od wszystkiego.

Sharp prowadzi sprzedaż przez kanał własny oraz przez dystrybutorów, a w przypadku urządzeń wizualnych przez jedynych dwóch, oficjalnych dystrybutorów: Tech Data i Kontel.

Maksymilian Wysocki