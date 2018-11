Kongres 590: Ok. 900 osób dziennie rejestruje firmy

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj powiedział w piątek podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa, że ok. 900 osób każdego dnia rejestruje firmę.

W Jasionce Haładyj uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Sytuacja MŚP po pół roku funkcjonowania Konstytucji Biznesu”.

Obserwujemy więcej rejestracji firm. Dokonuje tego ok. 900 osób dziennie. Jest to istotny wzrost w stosunku do tego, co było wcześniej; o ok. 10 proc. - mówił wiceminister.