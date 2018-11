W Opolu palą już w kotle

Pierwsza próba rozpalenia kotła nr 5 w Elektrowni Opole zakończyła się sukcesem. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych zakładu - poinformowała Sandra Apanasionek, rzecznik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W przesłanym komunikacie prasowym spółka ocenia stan zaawansowania prac przy budowie dwóch nowych bloków w Opolu na 95 procent.

Prace na budowie bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, wchodzą w finalną fazę realizacji. Sukcesem zakończyło się pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 5 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych. Ten etap z kolei zakończy się synchronizacją turbozespołu nr 5 o mocy 900 MW z systemem elektroenergetycznym kraju - poinformowała Apanasionek.

Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Po jej zakończeniu opolska elektrownia uplasuje się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Według zapewnień spółki, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, sprawność netto nowych układów energetycznych przy produkcji prądu osiągnie poziom 46 proc. przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla o około 20 proc.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2014 roku. Od tego momentu na placu budowy wykonano szereg prac budowlanych, w tym zamontowano konstrukcje kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków, zamontowano konstrukcje maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych, o wysokości przeszło 185 metrów. W połowie listopada 2018 roku nastąpił kolejny istotny etap realizacji inwestycji - pierwsze rozpalenie kotła nr 5, które miało na celu zabezpieczenie przed korozją części ciśnieniowej kotła. Po ustabilizowaniu pracy kotła opalanego olejem lekkim i uzyskaniu warstwy magnetytowej zostanie podane paliwo główne, czyli węgiel kamienny.

Poprzedzone testami przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji zgodnie z harmonogramem nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku. Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

