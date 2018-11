Szczyt klimatyczny zablokuje Katowice

Przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach za tydzień, 25 listopada, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie głównych obiektów tego wydarzenia. Ograniczenia mogą wpłynąć także na ruch tranzytowy.

Na miejsce organizacji konferencji - w pierwszej połowie grudnia - wybrano połączone ze sobą obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz hali widowiskowej Spodek. Wokół nich, m.in. na placu przed Spodkiem, a także na parkingach tzw. Strefy Kultury, w pobliżu Muzeum Śląskiego, powstały uzupełniające obiekty tymczasowe.

Pierwsze związane z tym zmiany, przede wszystkim zamknięcia parkingów, na których zbudowano część obiektów, wprowadzono pod koniec września br. Kolejny etap ograniczeń zostanie wprowadzony 25 listopada i potrwa do 17 grudnia.

Jak wynika z informacji policji, od 25 listopada będą obowiązywały wyłączenia z ruchu kołowego lub ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym w ciągu ulic okalających Strefę Kultury, czyli: Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijskiej i Nadgórników oraz 3 grudnia po południu na Alei Korfantego - od ronda do ul. Katowickiej.

Wyłączona z ruchu pieszego zostanie ul. Olimpijska (możliwe będzie tylko dojście do siedziby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów od strony Al. Korfantego).

Ciąg ulic Dobrowolskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijskiej, Roździeńskiego, Ronda im. gen. J. Ziętka, Kopalnianej, Ścigały, Nadgórników, Dudy-Gracza objęty zostanie zakazem zatrzymywania się, z możliwością odholowania. Na odcinku Al. Korfantego od Ronda do ul. Olimpijskiej z ruchu wyłączony będzie prawy pas.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody śląskiego od 25 listopada do 17 grudnia, na wybranych odcinkach dróg w rejonie miejsca organizacji szczytu, w godz. 7-23 będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton - z wyłączeniem autobusów.

Odcinki te to Drogowa Trasa Średnicowa (droga nr 902) na fragmencie pokrywającym się z drogą krajową nr 79 od węzła z drogą nr 86 (Al. Roździeńskiego) do skrzyżowania ulic Chorzowskiej, Stęślickiego i Grundmana - zarówno na powierzchni, jak i w tunelu pod rondem im. gen. J. Ziętka. Ten sam zakaz obejmie Al. Korfantego - od ronda do ul. Katowickiej.

Ze względu na liczbę planowanych spotkań COP24 i ich uczestników, wprowadzane mogą być też częściowe wyłączenia z ruchu pieszego i kołowego odcinków innych ulic w Katowicach.

Dlatego policja apeluje, aby w miarę możliwości, w czasie COP24 w rejonie miejsca jego organizacji ograniczyć korzystanie z prywatnych pojazdów na rzecz komunikacji miejskiej - autobusowej i tramwajowej. Policja przypomina też, że ponowne otwarcie parkingu Strefy Kultury planowane jest na styczeń przyszłego roku - po rozbiórce znajdujących się na nim obiektów.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach oraz połączona z nim hala Spodek dysponują łącznie ponad 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Dodatkowa powierzchnia konferencyjna, biurowa i techniczna w obiektach tymczasowych liczy ponad 40 tys. m kw.

Miasto już wcześniej wskazało alternatywne parkingi dla osób przyjeżdżających do Katowic do pracy: przy Katowickim Parku Leśnym (100 miejsc, autobus co godzinę, czas dojazdu do dworca kolejowego 16 min.), przy Centrum Handlowym Belg (150 miejsc, autobus co 15 min, dojazd 13 min) oraz przy Cmentarzu Komunalnym (400 miejsc - autobus co 30 min. lub co godzinę, dojazd 13 min. lub 21 min.).

Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia br. Jego miejscem będzie kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej hali widowiskowej Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce.

PAP, MS