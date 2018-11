Teraz! Petru. Jest nowa partia

Teraz! to nowe ugrupowanie założone m.in. przez b. polityków Nowoczesnej, Ryszarda Petru oraz Joannę Scheuring-Wielgus. Gospodarka i społeczeństwo - to filary, które będą budowały nasze ugrupowanie, 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska - zapowiedział Petru.

Podczas sobotniej konferencji prasowej były lider i założyciel Nowoczesnej oraz była posłanka tego ugrupowania przedstawiali nazwę oraz logo nowego ugrupowania. Zapowiedzieli start w przyszłorocznych wyborach zarówno do polskiego parlamentu jak i do europarlamentu. Petru mówił, że widzi możliwość współpracy z Koalicją Obywatelską, ale nie zamierza do niej wstępować.

W Polsce w debacie publicznej, szczególnie po stronie opozycji, brak jest oferty na przyszłość. Nie mówimy o tym, jaka może być Polska za 5, 10, 20 lat. Hasło +antyPiS+ nie wystarczy do tego, żeby z PiS wygrać - podkreślił Petru.

Mówił, że chce złożyć ofertę dla Polaków przedsiębiorczych i aktywnych, ale także dla tych, którzy nie radzą sobie lub zostali skrzywdzeni i trzeba im pomóc.

Petru podkreślił, że stworzenie nowego ugrupowania ma wzmocnić ofertę partii opozycyjnych.

Nie robimy tego przeciwko komuś, tylko dla dobra szerokiej, silnej i bogatej merytorycznie opozycji. Dwa filary będą budowały nasze ugrupowanie: gospodarka i społeczeństwo - powiedział polityk.

Zapowiedział na 9 grudnia konwencje założycielską partii w Warszawie. Poinformował, że nowe ugrupowanie jest już zarejestrowane jako partia polityczna.

Petru powiedział, że jako nowe ugrupowanie będą startować w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu.

Jeżeli chodzi o PE, to dzisiaj jesteśmy skłonni startować sami, oczywiście bierzemy pod uwagę wariant szerokiej koalicji, ale nie Koalicji Obywatelskiej, do której wpada się jak do studni i potem się znika. Najlepszą formułą do PE byłaby taka, w której tworzymy listę kandydatów poprzez delegatów poszczególnych partii politycznych - powiedział Petru.

Podkreślił, że optymalnym rozwiązaniem byłaby „koalicja nazwisk”.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, doprecyzował, że widzi możliwość współpracy z Koalicją Obywatelską, ale nie ma zamiaru do niej wstępować.

Nie zamierzamy z kimkolwiek konkurować po stronie opozycji, nasza oferta jest uzupełnieniem tego, co jest po stronie opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Nie chcemy krytykować ani obecnych ugrupowań, ani tych które powstaną za chwilę, chcemy współpracować - dodała Scheuring-Wielgus

Scheuring-Wielgus podkreśliła, że ostatnie wybory samorządowe nie dały jednoznacznego rezultatu.

Z jednej strony mieliśmy pełną mobilizację ludzi, Polek i Polaków, którzy poszli i zagłosowali na swoje ugrupowania. Z drugiej strony ten, z kim walczy cała opozycja demokratyczna, okazał się nadal silnym przeciwnikiem. Po trzecie wniosek też jest taki, że ta oferta polityczna, która jest po stronie opozycji demokratycznej, jest niewystarczająca. Jest więc miejsce na to, aby powstało nowe ugrupowanie - oceniła posłanka.

Jak dodała, „nie ma na scenie politycznej ugrupowania, które nie rozdaje pieniędzy na prawo i lewo”.

Nie ma na scenie politycznej ugrupowania, które twardo wyraża swoje poglądy, jest odważne w tym, co mówi. Nie ma na scenie politycznej ugrupowania, które troszczy się o tych, którzy są wykluczeni lub dyskryminowani - oświadczyła. - Ja marzę, my marzymy razem, o takiej Polsce, w której każdy z nas czuje się bezpiecznie i godnie, w której nie ma znaczenia, skąd jesteśmy, w co wierzymy, jakie poglądy wyznajemy, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Nasza propozycja będzie propozycją dla wszystkich i każda osoba, która będzie chciała na nas zagłosować, albo będzie chciała być z nami, będzie czuła się godnie i bezpiecznie - zapewnił Scheuring-Wielgus.

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 roku odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL. 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer (Joanna Scheuring-Wielgus była członkinią zarządu ugrupowania). Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.

Petru opuścił partię 11 maja br. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią „reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm”. Jak dodał nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. Jeszcze w maju Petru zapowiedział, że po wyborach samorządowych przedstawi propozycję stworzenia swojej nowej partii.

Obecnie wraz b. posłankami Nowoczesnej Joanną Scheuring-Wielgus i Joanną Schmidt jest w sejmowym kole Liberalno-Społeczni.

