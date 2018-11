Lotos z polskimi narciarzami przez kolejne 4 lata

Skoczkowie i biegacze narciarscy mają zapewnione finansowanie do 2022 roku. W piątek, 16 listopada 2018 roku na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince odbyła się konferencja, podczas której podpisano umowę o przedłużeniu współpracy pomiędzy Grupą Lotos i Polskim Związkiem Narciarskim. Już teraz to najdłuższy kontrakt sponsorski Lotosu, ale też jeden z najdłuższych na polskim rynku.

Podpisanie umowy odbyło się podczas corocznej konferencji przedsezonowej, w której wzięli udział trener (Stefan Horngacher) oraz członkowie Kadry Narodowej A w skokach narciarskich (Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Jakub Wolny). Dokumenty dotyczące kontynuacji współpracy sygnowali: Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych Grupy Lotos oraz Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Koncern przez kolejne cztery sezony będzie Generalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa oraz Sponsorem Głównym konkursów Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem.

Z Polskim Związkiem Narciarskim od początku współpracujemy na wielu płaszczyznach. Przez te wszystkie lata udało nam się stworzyć naprawdę unikatową relację partnerską i to cały czas procentuje. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że obecna kadra narodowa w większości składa się z wychowanków wspólnie stworzonego przez nas programu „Szukamy Następców Mistrza” – podkreśla Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych Grupy Lotos – W przypadku skoczków narciarskich ważne są nie tylko ich sukcesy sportowe, ale również ich postawa. Pamiętajmy, że dla wielu młodych Polaków są oni inspiracją i wzorem do naśladowania. Szacunek do ojczyzny, do naszych biało-czerwonych barw oraz to, co wielokrotnie podkreśla Kamil Stoch – że nie wstydzi się swojej wiary. Takie wartości w Lotosie cenimy i takie chcemy wspierać - dodał