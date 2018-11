Polacy nadal obawiają się problemów finansowych

Wystarczy pieniędzy na bieżące zobowiązania czy nie? Co piąty Polak zadaje sobie takie pytanie co najmniej raz w miesiącu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co 25. notorycznie brakuje nawet na najpilniejsze potrzeby.

Dla panowania nad domowymi finansami znaczenie ma wiek i miejsce zamieszkania - podkreśla BIG Infomonitor.

Pod ścianą częściej stają mieszkańcy: Podkarpacia, Pomorza, Warmii i Mazur oraz osoby młode (wśród 18-24 latków kłopot z opłaceniem bieżących zobowiązań, co najmniej raz w miesiącu, ma 28 proc. a w grupie 35-44 latków - 23 proc., zaś u 65-74 latków jest to 13 proc.).

Na pytanie „Jak często brakuje Ci pieniędzy na pokrycie bieżących zobowiązań?”, 7 proc. ankietowanych odpowiada, że kilka razy w miesiącu - wskazują autorzy badania.

W praktyce oznacza to, że kłopoty finansowe wpisane są w ich codzienność i właściwie nie są oni w stanie się utrzymać - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Dodał, że dwie trzecie badanych z tej grupy podkreśla, że nie wystarcza im pieniędzy nawet na najpilniejsze potrzeby. A budżet domowy kolejnych 14 proc. ankietowanych „balansuje na krawędzi” - podkreślił. Badani deklarują - jak powiedział - iż mają kłopoty z bieżącymi płatnościami miesiąc w miesiąc i w dwóch na pięć przypadków przyznają, że aby pieniędzy starczyło na życie muszą odmawiać sobie wielu rzeczy.

Według BIG „tylko niewielka granica” dzieli jedną piątą Polaków od problemów finansowych. Jak zaznaczył Grzelczak, z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że niemal 9 proc. dorosłych Polaków ma na swoim koncie nieuregulowane w terminie m.in. rachunki za media, telefon, czynsz, alimenty czy raty kredytów i pożyczek. Łączne zaległości 2,76 mln osób sięgają 73,4 mld zł. Mowa tu o przeterminowanej o min. 30 dni spłacie kwoty wynoszącej co najmniej 200 zł.

Z kolei jedna czwarta badanych (27 proc.)- jak wynika z danych BIG - ma trudności z bieżącymi płatnościami raz na kilka miesięcy. Nieco więcej niż jedną piątą (22 proc.) takie zmartwienie spotyka najwyżej raz do roku.

Komfort finansowy, który pozwala unikać rozmyślań skąd wziąć pieniądze na rachunki ma jedynie 30 proc. osób - powiedział Grzelczak.

Sytuacja ta, jak wskazuje badanie, nie jest wyłącznie wynikiem zamożności lecz także odpowiedzialnego zarządzania finansami i dyscypliny.

Na comiesięczny stres wynikający z konieczności opłacenia sterty rachunków wpływa również region, w którym się mieszka. Stosunkowo lepiej statystyki te wyglądają na Opolszczyźnie, gdzie miesiąc w miesiąc problem z opłacaniem rachunków ma 14 proc. badanych, a także na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, gdzie mówi o tym 16-17 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadziła w październiku 2018 r. firma Quality Watch techniką CAWI na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP, MS