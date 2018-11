W tygodniku ,,Sieci”: Gra va banque

Szum wokół afery Getin Banku przybiera na sile każdego dnia. Dziś już wiadomo, że Leszek Czarnecki, publikując nagrania swoich rozmów z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim, pogrążył swoje bankowe imperium. Akcjonariusze całkowicie stracili zaufanie do biznesów dawnego miliardera, który karierę zaczynał, współpracując ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Imperium Czarneckiego ma nadal potężne zaplecze za granicami Polski. Stamtąd wciąż może szkodzić krajowemu rynkowi.

Kajetan Kutnowski w artykule opisuje sytuację Leszka Czarneckiego po publikacji nagrań jego rozmów z Markiem Chrzanowskim. Autor zadaje dwa pytania: Pierwsze z nich brzmi: dlaczego Leszek Czarnecki w listopadzie ujawnia nagrania rozmów, które odbyły się pół roku wcześniej – jaki cel przyświecał biznesmenowi, któremu polityczne niuanse nie są obce i który jest w stanie oceniać wpływ swoich działań na świat polityki oraz gospodarki? Drugie pytanie […] brzmi: jakie będą skutki rozpętanej przez Czarneckiego afery dla krajowej gospodarki, dla konsumentów?

Kutnowski omawia również niejasne działania Czarneckiego. Jedną z największych i najbardziej zagadkowych transakcji przeprowadzonych z udziałem podmiotów grupy Getin była emisja w 2007 r. akcji LC Corp związana z wejściem spółki na giełdę. Jak wynika z medialnych archiwów, przed debiutem nowej spółki Czarnecki wywołał duży szum wokół jej akcji. Sztucznie napompował w ten sposób ich wartość. W tym czasie Getin Bank udzielił swoim klientom pokaźnych kredytów na zakup akcji LC Corp SA […]. Klienci po raz pierwszy, ale nie ostatni, tracą na inwestycjach w biznes Leszka Czarneckiego.

W październiku 2018 r., a zatem tuż przed opublikowaniem nagrań z rozmów Czarneckiego z Chrzanowskim, holenderska spółka LC Corp BV kupuje za 100 mln zł prywatną emisję akcji Getin Noble Banku serii E. To podwyższenie kapitału zakładowego banku, ale jednocześnie kolejny tajemniczy ruch Czarneckiego, na który biznesmen decyduje się tuż przed rozpętaniem medialnej afery. Czy twórca upadającego dziś bankowego imperium, wiedząc o planach Komisji Nadzoru Finansowego i potencjalnym przejęciu jego banku przez jednego z dużych graczy na polskim rynku, zabezpieczył się i wzmocnił swoją pozycję negocjacyjną? A może zamierzał zbyć akcje po kursie znacznie wyższym niż wartość ich zakupu i z pełną premedytacją wymyślił mechanizm wyprowadzenia pieniędzy do Holandii?” – zastanawia się autor. Wskazuje również, że efektem oskarżeń kierowanych przez niego w stronę Chrzanowskiego jest spadek kursu akcji spółek należących do oskarżyciela.

Autor omawia także fakt poruszenia podczas nagranej rozmowy tematu SKOK-ów oraz senatora Grzegorza Biereckiego. Natychmiast po publikacji stenogramu do sprawy odniósł się Grzegorz Bierecki, którego nazwisko pada z ust Czarneckiego w kontekście rzekomego depozytu, jaki senator RP miałby próbować wpłacić do Getin Banku. – Według tego zapisu miałem przyjść do Getin Banku i próbować ulokować w nim 70 mln zł. To jest całkowicie wyssana z palca historyjka. Nigdy nie byłem w Getin Banku […]. Kutnowski podkreśla, że polityk zażądał przeprosin od wydawnictwa Agora i wystosował do Leszka Czarneckiego list, w którym informuje o konieczności sprostowania nieprawdziwych informacji. – Wygłaszanie treści zawierających obraźliwe insynuacje i sugestie o możliwym nielegalnym czy wręcz przestępczym pochodzeniu tego majątku, to wygłaszanie pomówień rażąco i bezprawnie naruszających dobra osobiste – kwituje Bierecki, deklarując, że chce ugodowego zakończenia sprawy, ale gotów jest podejmować kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia.

