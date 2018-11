Polacy chętnie korzystają z pośrednictwa finansowego

Niemal 6,4 mld zł – to łączna wartość udzielonych kredytów hipotecznych w III kwartale 2018 r. przy wsparciu największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Taki wynik oznacza, że co drugi (wartościowo) kredyt mieszkaniowy w naszym kraju został udzielony z pomocą eksperta finansowego należącego do ZFPF.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wolumen wzrósł aż o 48 proc. Eksperci ZFPF pośredniczyli także w udzieleniu kredytów firmowych o wartości 744 mln zł oraz kredytów gotówkowych za 755 mln zł. W przypadku tych grup produktów, wzrosty wyniosły kolejno 22 proc. i 47 proc. r/r.

Boom na kredyty hipoteczne trwa

Mimo rosnących cen nieruchomości, popyt na kredyty hipoteczne utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyczynia się do tego dobra koniunktura, niskie bezrobocie (5,7 proc.[1]), rosnące płace i atrakcyjnie oprocentowanie kredytów. Dzięki temu, wartość kredytów hipotecznych udzielanych przez członków ZFPF od stycznia do września tego roku, była wyższa niż w całym 2017 r. Nie bez znaczenia był również fakt, że Polacy coraz chętniej korzystają z pomocy ekspertów finansowych. W rezultacie, w III kwartale 2018 r. aż 49,1 proc. wartości kredytów mieszkaniowych zostało przyznanych przy wsparciu firm należących do ZFPF.

W III kwartale br. wciąż utrzymywało się ogromne zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Banki ograniczały jednak ich dostępność, obawiając się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. To sprawiło, że jeszcze więcej Polaków zdecydowało się skorzystać z pomocy ekspertów finansowych. Pośrednicy mają wiedzę nie tylko na temat kosztów kredytów, ale również są w stanie podpowiedzieć, w którym banku klient ma największą szansę uzyskać finansowanie. W rezultacie, co drugi (w ujęciu wartości) kredyt mieszkaniowy w Polsce został udzielony z pomocą firm zrzeszonych w ZFPF - mówi Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors

Branża pośrednictwa finansowego w Polsce rośnie w siłę – podmioty pomagające w procesie uzyskiwania kredytów, z roku na rok odnotowują wzrost sprzedaży produktów. Wciąż mamy sprzyjającą koniunkturę na rynku i duże zainteresowanie Polaków kredytami, zwłaszcza hipotecznymi. Rosnące wynagrodzenia i niskie bezrobocie wyzwalają w ludziach optymizm i skłaniają do inwestowania we własne mieszkanie. Coraz większe wzrosty sprzedaży obserwujemy również w segmencie kredytów gotówkowych i firmowych, co wyraźnie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa pośrednik i jak istotnym elementem jest nieustanne wsparcie klientów przez ekspertów finansowych, którzy wiedzą, gdzie znaleźć najlepsze oferty oraz, w których instytucjach uzyskanie finansowania przebiega najsprawniej - uważa Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance S.A.

Wzrosła sprzedaż produktów firmowych

Cieszy także coraz większe zaufanie przedsiębiorców do usług pośredników finansowych. W III kwartale 2018 r. wartość kredytów firmowych udzielonych przez ekspertów ZFPF wyniosła 744,18 mln zł. Oznacza to 22 proc. wzrost w porównaniu do poziomu sprzed roku.

Zauważalny wzrost (o 22 proc. r/r) wartości kredytów udzielonych firmom pokazuje, że również przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają pomoc ekspertów finansowych. Przedsiębiorstwa nierzadko zaciągają zobowiązania o znaczących kwotach na różnego rodzaju inwestycje. W takim przypadku, pomoc, która pozwoli nawet nieznacznie obniżyć oprocentowanie, przekłada się na istotne zmniejszenie kwoty odsetek. Z kolei, firmy, które potrzebują mniejszych kredytów, doceniają także to, że eksperci finansowi są w stanie szybko podpowiedzieć, w którym banku istnieje największa szansa na uzyskanie finansowania - mówi Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors

Sprzedaż kredytów gotówkowych

W III kwartale 2018 r. wzrosła także wartość kredytów konsumenckich udzielonych przez firmy członkowskie ZFPF. Wolumen sprzedaży w tej kategorii produktowej wyniósł łącznie 755,97 mln zł. To aż o 47 proc. więcej niż przed rokiem.

