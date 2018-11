GetBack raczej pozostanie bez wsparcia Hoist

Skończy się tak, że firma będzie nadal prowadzić działalność windykacyjną. Przedstawiona przez zarząd tzw. inwestorska wersja układu ma minimalne szanse na realizację - czytamy w Pulsie Biznesu

Szwedzki Hoist Finance musiałby poprawić swoją ofertę na zakup aktywów GetBacku albo musiałby pojawić się nowy inwestor z korzystniejszą propozycją. Obecna inwestorska wersja układu nie zostanie przegłosowana. Ostatecznie dla GetBacku oznacza to, że będzie działał dalej stopniowo spłacając swoich wierzycieli.

Propozycję zarządu GetBacku, którego prezesem jest Przemysław Dąbrowski źle ocenia kurator obligatariuszy. Nie podoba sie ona również radzie wierzycieli, która jednak mimo to oczekuje kontynuowania negocjacji z inwestorem i wierzycielami zabezpieczonymi.

Preferujemy wariant płatności bezwarunkowej. Rozumiemy, że inwestor potrzebuje jeszcze pewnej weryfikacji danych, ale ma na to okres do końca bieżącego roku, a my nie chcemy być zwodzeni parametrem transakcji opartym o założenie, które może się nie spełnić — podkreśla Radosław Barczyński, przewodniczący rady wierzycieli GetBacku i zarazem członek jego rady nadzorczej.