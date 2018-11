Horała: Opozycja nie może się dogadać

Kto będzie rządził w pomorskim sejmiku? PO miała problem z dogadaniem się sama ze sobą - mówił rano w Radiu Gdańsk poseł Marcin Horała.

Marcin Horała, poseł PiS, przewodniczący komisji ds. VAT kandydował na stanowisko prezydenta Gdyni. Teraz komentuje trudności jakie ma Koalicja Obywatelska w formułowaniu władz pomorskiego sejmiku.

Horała stwierdził, iż zauważa trudności negocjacyjne na linii PO - Nowoczesna:

Gdyby Platforma z Nowoczesną były w stanie uzgodnić skład zarządu województwa, to oczywiście mają większość, żeby taki zarząd wybrać. Ale te rozmowy się przeciągały, nie mogli ustalić składu. Dla części osób lojalność województwa jest być może wyżej niż lojalność partii, z której zostali wybrani.

Dodaje, iż w innych częściach Polski takich trudności nie miało np. PiS, które dogadało się z bezpartyjnymi samorządowcami:

Mamy przykład bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku, który zawarli koalicję programową z PiS. Znalazł się w niej szereg bardzo korzystnych dla tego województwa rozwiązań. Więc ten model można również powielić w innych miejscach. My jesteśmy otwarci na takie programowe rozmowy. Pytanie, czy będzie partner do tych rozmów. Być może dzisiaj to się wyjaśni.