KNF wybrała operatorów piaskownicy regulacyjnej

Do pełnienia roli Operatorów Piaskownicy regulacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego wybrane zostały następujące podmioty: PKO Bank Polski, Huge Thing Sp. z o.o., D-RAFT S.A. (The Heart), Auknlior Bank, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości BusinessCaddy, Bank Pekao, Bank Handlowy w Warszawie, Bank BGŻ BNP Paribas, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Rozpoczęcie działalności przez wybranych Operatorów Piaskownicy przewidywane jest na koniec 2018 r., po wcześniejszym podpisaniu z Urzędem KNF umowy o objęcie patronatu nad Piaskownicą - czytamy w komunikacie.

Pod koniec października br. UKNF poinformował, że w ramach realizacji zadania polegającego na podejmowaniu działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, wprowadzi program rozwojowy dla rynku finansowego pod nazwą „Piaskownica regulacyjna KNF”.

Piaskownica adresowana jest do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na rynku finansowym (startupy), które posiadają nieprzetestowany, innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informacyjnych (IT) oraz do podmiotów oferujących już pewne rozwiązania na rynku finansowym (podmioty nadzorowane - instytucje finansowe), które chcą prowadzić dalsze testy w celu wypracowania nowych usług lub modeli biznesowych.

Piaskownica regulacyjna to pierwszy tego typu projekt w Polsce, którego celem jest aktywne wspieranie młodych spółek technologicznych we wchodzeniu na rynek usług finansowych. Podobne inicjatywy powstały m.in. w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Australii.

(ISBnews)SzSz