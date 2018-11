Zarządzanie wiekiem szansą dla konkurencyjności firm

W nadchodzących dekadach Polska doświadczy procesów kurczenia i starzenia się ludności przy jednoczesnym szybkim zmniejszaniu się zasobów pracy. Grupa osób pozostających w wieku produkcyjnym będzie się w coraz większym stopniu składać z osób 50+. Jednocześnie wiele branż i regionów napotka problemy spowodowane niewystarczającą liczbą pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. W jakim stopniu zarządzanie wiekiem w polskich warunkach może stać się stosowanym rozwiązaniem oraz czy i jak może zwiększyć konkurencyjność firm?

O tym, iż w powyższych warunkach dostęp do wykwalifikowanych pracowników stanie się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, rozmawiali paneliści podczas debaty na Kongresie 590 w Jasionce nieopodal Rzeszowa.

Przedsiębiorstwo, które zrozumiało, że zarządzanie wiekiem jest bardzo ważne, zdobywa przewagę konkurencyjną nad innymi firmami – mówił Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju PKN Orlen S.A. - W każdym zarządzaniu wiekiem ważne jest, by znalazły się tam cztery pokolenia pracowników, które mogą przekazywać sobie wiedzę, entuzjazm, zaangażowanie i doświadczenia. Każde z tych pokoleń ma zupełnie inne podejście do pracy – mówił Leszczyński.

Różnorodność podejścia do pracy, zdaniem Leszczyńskiego, trzeba bilansować z dużą wiedzą, rozsądkiem i rozważnym podejściem do wykonywanych zadań.

My to łączymy i wykorzystujemy – mówił przedstawiciel paliwowego giganta.

Leszczyński ocenił, iż przekazywanie wiedzy musi być procesem w pełni zdigitalizowanym.

Jak dodał, PKN Orlen stara się współpracować ze szkołami i uczelniami wyższymi: - Współpraca dużych firm z uczelniami powoduje, że łatwiej jest pozyskać młodego pracownika, który jest bardziej profilowo przygotowany do pracy w danym zakładzie, niż pracownika przygotowanego ogólnie – powiedział.

Leszczyński przyznał, że tego typu strategia jest świadomym działaniem PKN Orlen:

W podobnym tonie wypowiadała się Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi z KGHM Polska Miedź, która przyznała, że zarządzanie wiekiem stanowi element kultury organizacyjnej firmy.

KGHM to firma, w której pracują pokolenia - podkreśliła. Jej zdaniem, do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach trzeba podejść „holistycznie”, czyli – jak zaznaczyła - od wejścia pracownika w struktury firmy w młodości do zakończenia pracy. - My mamy taki proces i on jest zakorzeniony w firmie bardzo mocno – powiedziała Wróbel.