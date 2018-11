Tajemnica wzrostu płac rozwiązana?

W naszej opinii do wzrostu dynamiki płac przyczynił się głównie wzrost dynamiki wynagrodzeń w górnictwie na skutek wypłaty zaległego deputatu za 2016 r. w JSW - wskazał ekonomista z Pekao Piotr Piękoś, komentując poniedziałkowe dane GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku wyniosło 4.921,39 zł, co oznacza wzrost rdr o 7,6 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 3,2 proc.

Piękoś podkreślił, że dane GUS nt. dynamiki wynagrodzeń w październiku były istotnie wyżej niż konsensus prognoz, który kształtował się na poziomie 6,7 proc. rdr. „W naszej opinii do wzrostu dynamiki płac przyczynił się głównie wzrost dynamiki wynagrodzeń w górnictwie na skutek wypłaty zaległego deputatu za 2016 r. w JSW. Czynnikiem wspierającym wzrost płac w przetwórstwie był z kolei pozytywny efekt kalendarzowy” - dodał.

Ekonomista ocenił, że utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac. Zwrócił jednak uwagę, że w średnim terminie oczekiwane jest lekkie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, co wynikać będzie z hamującego wzrostu gospodarczego i rosnących pozapłacowych kosztów pracy (Pracownicze Plany Kapitałowe).

Piękoś dodał, że w przypadku rocznej dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, to dane były zgodne z oczekiwaniami. „W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała wzrost o ok. 2 tys. wobec wzrostu o 5 tys. w październiku przed rokiem, co jest z jednej strony pozytywnym sygnałem po ostatnich dwóch miesiącach spadków, jednakże z drugiej strony wpisuje się w średnioterminowy scenariusz wyhamowywania wzrostu zatrudnienia” - wskazał.

Ekonomista dodał, że poniedziałkowe dane GUS przekładają się na wzrost dynamiki realnego funduszu płac w październiku do 9,0 proc. rdr z 8,1 proc. rdr we wrześniu. Dynamika funduszu płac pozostaje wysoka, potwierdzając utrzymujące się wsparcie ze strony rynku pracy dla siły nabywczej gospodarstw domowych i tym samym krajowej konsumpcji prywatnej - podsumował ekspert.

PAP/ as/