Trwa walka o absolwentów

Według OECD aż 48 tysięcy naszych rodaków studiuje na zagranicznych uczelniach. Tylko w ostatnich trzech latach liczba studentów, którzy wybrali naukę w innych krajach, wzrosła o ok. 20 proc.

Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii ta liczba się w ostatnich latach podwoiła. Dziś studiuje tam najwięcej, bo prawie 18 tys. polskich studentów, których kusi głównie prestiż brytyjskich uczelni. O tym, jak sprawić, aby absolwenci najlepszych uczelni zagranicznych pracowali w Polsce, rozmawiali uczestnicy Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem.

W Higher Education World University Ranking na ponad 1000 szkół wyższych znalazło się jedynie 12 uczelni z Polski. Aby ściągać najlepszych studentów, musimy sięgać po absolwentów zagranicznych uczelni. Jak przekonać ich do powrotu do Polski, skoro wiemy, że bardzo często nie mamy dla nich atrakcyjnej oferty zatrudnienia?

O walce o najbardziej utalentowanych absolwentów mówił m. in. prof. Alojzy Nowak z Narodowej Rady Rozwoju.

Polska gospodarka rozwija się dobrze, ale w sektorach średnio rozwiniętych, słabiej na razie rozwijają się wyższe segmenty przemysłu. To sprawia, że najbardziej utalentowani absolwenci zagranicznych uczelni, którzy mają wykształcenie kierunkowe w mocno wyspecjalizowanych branżach, nie mają często po co wracać do Polski – zauważał profesor.

Mogłoby się wydawać, iż problem walki o najbardziej utalentowanych w mniejszym stopniu dotyczy największych firm, bo one z oczywistych względów są w stanie konkurować nawet na globalnym rynku pracy. Okazuje się jednak, że to właśnie giganci robią najwięcej, aby walczyć o crème de la crème absolwentów. Bardzo często wymaga to jednak przewartościowania i przemyślenia struktury korporacyjnej.

Właśnie o konieczności zmiany podejścia pracodawców mówił Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, odwołując się m. in. do raportu swojej firmy, który podejmuje temat „Wizji, surowców i talentów” na rynku pracy.

My chcemy zatrudniać ludzi, którzy mogliby nam pomóc. Dlatego musimy zmieniać kulturę korporacyjną, bo tak długo jak będziemy szukać ludzi, którzy muszą się wpasowywać w określone stanowiska, tak długo będziemy mieli problem – zauważał ekonomista. - Pamiętajmy, że tego typu zmiany nie dzieją się z dnia na dzień, są realizowane powoli, drogą ewolucyjną – dodał.

Piotr Dardziński, sekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa w wyższego przypomniał, że jednym z warunków zmiany sytuacji jest m. in. wdrażany nowy system kształcenia doktorantów.

To jest model skonstruowany na wzór systemu anglosaskiego, ma zapewnić stabilne finansowanie, granty badawcze, rozwój projektów i specjalne szkoły doktoranckie. Tym, co aktualnie najbardziej ciągnie polską edukację w dół w rankingach, jest właśnie proporcja doktorów do obywateli, bo najlepsi nasi studenci wyjeżdżają za granicę. Ale to się wkrótce zmieni – zakończył minister.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.