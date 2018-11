PKP Intercity zainwestuje miliardy w tabor

PKP Intercity podpisało lub rozszerzyło umowy na zakup lub modernizację taboru o łącznej wartości 2,05 mld zł w 2018 r. Z tego niemal 1,7 mld zł przeznaczy na wagony, podał przewoźnik.

Tylko w tym roku podpisaliśmy umowy na zakup 55 nowych i modernizację aż 285 posiadanych wagonów. Daje nam to aż 340 nowoczesnych i komfortowych wagonów, w których pasażerowie będą mogli korzystać z licznych udogodnień. Nowy i zmodernizowany tabor będzie obsługiwał kilkadziesiąt pociągów, jeżdżących po całej Polsce. To bardzo dużo, a zgodnie z planem przygotowujemy się już do kolejnych inwestycji - powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity podkreśla, że konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki. Program „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 r. a jego wartość to około 7 mld zł. W 2018 r. spółka zrealizowała istotną cześć tego programu. Wartość podpisanych lub rozszerzonych w 2018 roku umów na zakup lub unowocześnianie taboru to ponad 2 mld zł.

Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu po jego zakończeniu w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie w 80% nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94% pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77% z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym specjalne potrzeby, przypomina PKP IC.

Tylko w ostatnich miesiącach spółka podpisała umowy na zakup 55 nowoczesnych wagonów z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu oraz z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin. Wartość tych kontraktów to odpowiednio 473,5 i 367 mln zł brutto. Lokomotywy będą rozwijać prędkość 160 km/h, co pozwoli efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Będą to najnowocześniejsze tego typu pojazdy w Polsce. W ostatnich dniach spółka rozszerzyła trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane z PESA Bydgoszcz. Przewoźnik zamówił dodatkowo modernizację kolejnych 82 pojazdów. Do PKP Intercity trafi więc łącznie aż 245 komfortowych wagonów. Po skorzystaniu z prawa opcji łączna wartość planowanych inwestycji wynosi prawie 1,03 mld zł brutto. W październiku br. PKP Intercity rozszerzyło również umowę na modernizację 60 wagonów zawartą z FPS H. Cegielski w Poznaniu. Zmodernizowanych zostanie dzięki temu kolejnych 30 pojazdów, a łączna wartość kontraktu wynosi 410 mln zł brutto. Umowa na unowocześnienie 60 wagonów została podpisana w listopadzie 2017 roku, więc wartość umów z ostatnich 12 miesięcy to ponad 2,3 mld zł - wymieniono w materiale.

Zupełną nowością na polskich torach będzie 60 wagonów typu COMBI, które zostaną dostarczone przez PESA Bydgoszcz. To pierwsze tego typu pojazdy w Polsce. Będą to wielofunkcyjne, przedziałowe wagony o podwyższonym standardzie, z wydzielonymi przedziałami rodzinnymi oraz przedziałem dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W wagonach wydzielona będzie także przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery. Pasażerowie zobaczą w nich także niespotykane dotąd w polskich pociągach maszyny do sprzedaży napojów czy batonów, czytamy dalej.

Nasze inwestycje przyniosą wymierne korzyści dla pasażerów, którzy będą mogli cieszyć się coraz wyższym komfortem podróżowania. Pierwsze efekty inwestycji już są widoczne. PESA Bydgoszcz oddaje już zmodernizowane wagony typu 141A, na unowocześnienie których podpisaliśmy umowę w zeszłym roku. Odebraliśmy już także 10 pierwszych wagonów po modernizacji od FPS H. Cegielski, które już w najbliższych tygodniach wyjadą na tory - wskazał Chraniuk.

PKP Intercity realizując plan inwestycyjny korzysta z różnych źródeł finansowania, w tym ze środków własnych oraz pozyskanych z Unii Europejskiej. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewoźnik pozyskał ponad 653 mln zł dotacji dla projektów wartych blisko 2 mld zł brutto, podsumowano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)SzSz