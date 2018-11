PFR będzie szkolić razem z Google

Chcemy wspólnie z Google uczyć młodych ludzi tworzenia innowacyjnych usług i produktów - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że dzięki specjalistycznym szkoleniom, uda się rozbudzić w młodych kreatywność, która zaowocuje innowacyjnymi pomysłami, nowymi produktami i rozwiązaniami.

Cykl bezpłatnych warsztatów odbywać się będzie w sześciu polskich miastach (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Lublin i Kraków) w ramach programu Projektanci Innowacji PFR. To wspólna inicjatywa Googla i PFR, która ma wspierać młodych innowatorów na każdym etapie tworzenia biznesu: od pomysłu, przez projekt, prototyp, gotowy produkt, aż po ekspansję zagraniczną.

W warsztatach udział weźmie ok. 1200 młodych ludzi, którzy obecnie uczą się, studiują i dopiero wchodzą na rynek pracy.

Szkolenia - jak zaznaczył Borys - będą prowadzone metodą design thinking, która ma nauczyć autorów nowych rozwiązań, patrzenia na produkt oczami użytkownika.

Wierzymy, że dzięki specjalnym warsztatom rozbudzimy kreatywność młodych ludzi, która zaowocuje innowacyjnymi pomysłami, nowymi produktami i rozwiązaniami - powiedział Borys.

Design thinking to usystematyzowany proces rozwoju pomysłu od początkowej idei do stworzenia prototypu. Tą metodą na co dzień posługują się przy tworzeniu innowacyjnych produktów pracownicy Google, którzy teraz podzielą się wiedzą. Specjalni trenerzy pokażą jak zidentyfikować realne problemy użytkowników, tworzyć radykalnie innowacyjne rozwiązania i testować stworzone koncepcje produktów i usług.

Projektanci Innowacji PFR to pierwszy taki program, w którym aktywnie dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i metodami, które od 20 lat stosujemy, by tworzyć przełomowe rozwiązania i innowacyjne technologie” - podkreśliła Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor zarządzająca Google Polska.

Wyraziła nadzieję, że „ten program to dopiero początek wkładu Google w rozwój kreatywności, ale przede wszystkim - wielu kolejnych innowacji stworzonych w Polsce”.

Podczas warsztatów, poza zdobyciem nowych umiejętności kreatywnych, uczestnicy mają szansę poznać ludzi o różnorodnych kompetencjach (biznesowych, technicznych, naukowych i humanistycznych), którzy w przyszłości będą mogli pomóc sobie wzajemnie w urzeczywistnieniu pomysłu.

PAP SzSz