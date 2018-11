Afera w Japonii: Carlos Ghosn zatrzymany

Carlos Ghosn jest jednym z najlepiej znanych menadżerów w branży motoryzacyjnej. Teraz, jak donoszą japońskie media, został on aresztowany.

Carlos Ghosn zasiadał w radzie nadzorczej Nissan Motor Co Ltd. gdzie był przewodniczącym rady nadzorczej. Teraz, jak informują media w Japonii, zostanie z niej wyrzucony po tym jak rzekomo miał się dopuścić malwersacji pieniędzy firmy i innych niedozwolonych czynów, polegających między innymi na zaniżaniu przychodów w oświadczeniu majątkowym.

Ghosn jest też członkiem rady nadzorczej i szefem francuskiego partnera Nissana - Renault. Menadżera aresztowany po dokumencie sporządzonym przez grupę whistleblowerów - chodzi o niedozwolone działania podejmowane przez Ghosna oraz dyrektora reprezentatywnego Grega Kelly’ego. Żaden z menadżerów nie skomentował rewelacji.

Sam Nissan ogłosił, iż przeprowadzi w tej sprawie briefing medialny w którym poda więcej szczegółów. Spekuluje się, iż za decyzją o odwołaniu Ghosna i Kelly’ego została podjęta przez prezesa Nissana Hiroto Saikawę.

Wieści o zatrzymaniu Ghosna wywołały szok w Japonii - był on bowiem jednym z niewielu obcokrajowców zasiadających w radzie nadzorczej firmy. Ghosn przyczynił się też do znaczącej poprawy kondycji Nissana, któremu groziło bankructwo. Związany z Nissanem jest od 1999 roku, kiedy został dyrektorem operacyjnym koncernu. Z kolei w 2005 roku został on pełnił funkcję dyrektora generalnego Renault i był wielkim orędownikiem zacieśnienia współpracy tej marki z Nissanem. Teraz, jak donosi dziennik Asahi, biuro menadżera jest właśnie przeszukiwane przez służby a on sam siedzi w areszcie. Gazeta dodaje jednak, iż rozmowę z prokuraturą Ghosn podjął dobrowolnie.

Asahi/ as/