Kontrola w KNF sprawdzi też Plus Bank

W poniedziałek rozpoczyna się doraźna kontrola wewnętrzna w KNF, która ma zbadać prawidłowość procedur nadzorczych w przypadku Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA oraz Plus Bank SA; potrwa dwa miesiące - wynika z komunikatu rzecznika KNF Jacka Barszczewskiego.

Z komunikatu podpisanego przez Dyrektora departamentu Komunikacji Społecznej UKNF Jacka Barszczewskiego wynika, że komórka organizacyjna w UKNF odpowiedzialna za kontrolę to „Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej”, a do kontroli oddelegowane zostały 3 osoby.

Czytamy w nim m.in, że „zespół kontrolny składa się z kilku bardzo doświadczonych osób posiadających ponad dwudziesto lub kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zajmowaniu się sprawami związanymi z bezpieczeństwem rynku finansowego oraz wykonywaniu zadań w zakresie kontroli wewnętrznej w organach administracji państwowej oraz rozpatrywania skarg”.

Komunikat zapewnia też, że „osoby te podejmowały już wielokrotnie czynności kontrolne wewnętrzne w UKNF planowane lub doraźne oraz czynności sprawdzające/wyjaśniające związane z rozpatrywaniem skarg na działalność UKNF”, często we współpracy z organami ścigania oraz NIK.

Niektóre z tych osób, dodaje komunikat, „same brały wielokrotnie udział w szkoleniu przedstawicieli organów ścigania (Prokuratur, Policji) w zakresie dot. zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz w zakresie ujawniania fraudów wewnątrzkorporacyjnych oraz opracowywaniu dla nich specjalistycznych publikacji”.

Często też te dokumenty „są takim swoistego rodzaju startupem dla śledczych i praktycznie wskazują jakie zagadnienia jeszcze powinny zostać pogłębione w toku czynności procesowych”.

Również i w tym przypadku Prokuratura po uprzednim wydaniu postanowieniu o zwolnieniu z tajemnicy i żądaniu rzeczy (dokumentów) może zweryfikować sama oraz we współpracy z CBA czy i jakie działania kontrolne zostały podjęte oraz w jaki sposób zostały one zrealizowane. Może zażądać Protokołu wraz z wnioskami oraz dokumenty źródłowe. Może również przesłuchać osoby prowadzące kontrolę w odpowiednim trybie na okoliczność podjętych działań i poczynionych w ich następstwie ustaleń. Takie czynności procesowe w minionych latach były już podejmowane przez inne Prokuratury. To samo może uczynić NIK, w toku prowadzenia czynności kontrolnych. Może poprosić o Protokół wraz z wnioskami i zweryfikować to co tam jest napisane w toku własnych czynności kontrolnych - informuje komunikat rzecznika KNF.