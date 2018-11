W grudniu poznamy strategię dla rynku kapitałowego

Strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być opublikowana w grudniu - poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że w strategii kluczowe są rozwiązania po stronie administracyjnej i technologicznej, a wpierać je mają zachęty podatkowe.

Planujemy publikację strategii w grudniu. Nie jest tu wskazane nadmierne przyspieszanie, gdyż konsultacje powinny być najbardziej jak to możliwe pełne. Podjęcie prac na poziomie Rady Ministrów to kwestia początku 2019 r. - dodała.

W rozmowie z PAP Biznes Czerwińska zaznaczyła, że w strategii kluczowe są rozwiązania po stronie administracyjnej i technologicznej, wpierać je mają jednak też zachęty podatkowe.

Zasadniczym celem strategii jest pobudzenie rynku poprzez odblokowanie pewnych barier, odbiurokratyzowanie. Mniej biurokracji to np. szybsze decyzje o wejściu spółki na rynek. Myślimy też o tym, żeby prospekty emisyjne były szybciej zatwierdzane, aby były dostępne od razu w języku angielskim, co otworzy nas mocno na inwestorów zagranicznych. W wielu krajach takie rozwiązanie już funkcjonuje - zaznaczyła minister finansów.

Z drugiej strony, chcemy wprowadzić zachęty podatkowe, które będą to wszystko wspierać. Zachęty widzę nie jako kluczowy mechanizm, ale jako wsparcie. Jeżeli na przykład mówimy o zachętach podatkowych w postaci wliczenia kosztów IPO do kosztów uzyskania przychodów, to przecież nie jest tak, że któraś ze spółek wejdzie lub nie wejdzie na rynek tylko z powodu tej zachęty. To ma tworzyć dodatkowy impuls, natomiast kluczowe są rozwiązania po stronie administracyjnej i technologicznej. Zachęty podatkowe mogą to wspierać - dodała.