Inicjały Leszka Czarneckiego w nazwie szkodzą

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o zmianie nazwy spółki na najbliższym walnym zgromadzeniu. Uzasadnieniem zmiany jest ochrona wizerunku i interesu spółki poprzez „wyraźne oddzielenie tożsamości korporacyjnej od jego byłego większościowego akcjonariusza” - podało LC Corp.

(…) kierując się potrzebą odświeżenia wizerunku spółki, jak również wobec pojawiających się licznych informacji prasowych identyfikujących spółkę jako podmiot należący do grupy byłego większościowego akcjonariusza spółki (będącego nim do 2017 roku), wpływających na postrzeganie spółki oraz notowania jej instrumentów finansowych, oraz z uwagi na istnienie na rynku innego, znaczącego podmiotu należącego do byłego większościowego akcjonariusza spółki o takiej samej nazwie firmy do firmy spółki (co dodatkowo może wprowadzać w błąd), podjęta została w dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2018 r. uchwała zarządu mająca na celu podjęcie działań zmierzających do zmiany firmy spółki. Powyższa propozycja zmiany, wymagająca dla swojej skuteczności zmiany statutu spółki zostanie przedstawiona przez zarząd na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - czytamy w komunikacie.

Zarówno w publikacjach prasowych jak i internetowych mylnie i w sposób wprowadzający w błąd powielane są informacje jakoby spółka wchodziła w skład grupy kapitałowej byłego większościowego akcjonariusza. Pomimo licznych działań podejmowanych przez spółkę mających na celu sprostowanie tej informacji również w drodze komunikatu bieżącego, powyższe działania nie odnoszą pożądanych skutków, stąd niezbędne stało się podjecie działań mających na celu zmianę nazwy firmy emitenta - czytamy.

Jak podsumowano, ponadto zmiana firmy spółki ma na celu również odświeżenie jej wizerunku, przy czym zgodnie z planowaną strategią spółki, zmiana nazwy nie wpłynie na działalność emitenta, który planuje kontynuować działalność realizowaną dotychczas przez spółkę.

We wrześniu 2017 roku ówczesny akcjonariusz LC Corp - Leszek Czarnecki wraz z LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie sprzedał swoje udziały w tej spółce, stanowiące 51,17% kapitału zakładowego.

Według stanu na 16 października br. 18,22 proc. udziałów LC Corp S.A należało do Nationale-Nederlanden OFE, 17,25 proc. do OFE „Złota Jesień”, 11,65 proc. do Aviva OFE BZ WBK (obecnie Aviva OFE Santander), zaś 46,51 proc. akcji należało do pozostałych akcjonariuszy.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Na podst. ISBnews