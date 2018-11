Idea Bank: Spokojnie, to tylko turbulencje?

Działalność operacyjna Idea Banku przebiega bez zakłóceń, bank realizuje wyznaczone wcześniej cele biznesowe - poinformował PAP Biznes Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku

Obecne dyskusje medialne dotyczące funkcjonowania sektora finansowego nie są w żaden sposób związane z bieżącym funkcjonowaniem banku. Idea Bank realizuje na bieżąco wszystkie transakcje bankowe bez najmniejszych zakłóceń. Czym innym jest sfera medialna, a czym innym jest normalne funkcjonowanie banku - powiedział Pruski. - Działalność operacyjna banku odbywa się bez zakłóceń, nie odnotowujemy tutaj żadnych odchyleń. Realizujemy wyznaczone wcześniej cele biznesowe - dodał.

Na poniedziałkowym briefingu prasowym przedstawiciele Ministerstwa Finansów i NBP poinformowali, że Getin Noble Bank i Idea Bank funkcjonują bez zakłóceń, a NBP jest gotowy zapewnić obu bankom wsparcie płynnościowe.

W sytuacji szumu medialnego warto podkreślić, że działalności banków towarzyszą różne bufory bezpieczeństwa i dotyczą one przede wszystkim gwarancji środków zdeponowanych przez klientów w bankach. Wydaje się, że takie było główne przesłanie Komitetu Stabilności Finansowej - należy oddzielić bezpieczeństwo depozytów klientów od szumu medialnego, który mógłby mieć wpływ na ich zachowanie - powiedział Pruski.

W ubiegłym tygodniu KNF wpisał Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych. Prezes poinformował, że dotyczy to zdarzeń z przeszłości, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością banku.

Bank złożył obszerne wyjaśnienia i zastrzeżenia do stanowiska KNF. Wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły działalności pobocznej w funkcjonowaniu banku, wpis na tę listę ma charakter retrospektywny, takiej działalność bank już nie prowadzi - powiedział Pruski.

Prezes, pytany o obecną sytuację kapitałową banku, powiedział, że najnowsze dane w tym zakresie zostaną przedstawione przy okazji publikacji wyników banku za III kwartał 2018 roku. Idea Bank przedstawi raport 28 listopada.

Po II kwartale Grupa Idea Banku zaraportowała współczynniki kapitałowe poniżej poziomów wymaganych przepisami prawa tj. CAR na poziomie 9,77 proc. oraz Tier 1 na poziomie 8,21 proc.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bank przygotował i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie planu ochrony kapitału, którego celem jest przedstawienie działań mających na celu przywrócenie współczynników do poziomu pozwalającego na spełnienie wymogów połączonego bufora do końca 2020 roku.

KNF poinformował w poniedziałek, że rozpoczyna się doraźna kontrola wewnętrzna w Komisji, która ma zbadać prawidłowość procedur nadzorczych w przypadku Getin Noble Banku, Idea Banku oraz Plus Banku.

„Gazeta Wyborcza” napisała we wtorek, że w marcu 2018 r. ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski zaoferował Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmana Chrzanowski miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 proc., co według „Wyborczej” miało stanowić część wartości Getin Noble Banku powiązaną z wynikiem banku.

Adwokat miliardera mec. Roman Giertych przyznał, że słynnej kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Pan Czarnecki jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu - powiedział RMF Giertych.

Po artykule w „GW” Chrzanowski złożył dymisję, a premier ją przyjął. O wszczęciu śledztwa poinformował we wtorek prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jako wstępną kwalifikację prawną przyjęto z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Śledztwo prowadzi śląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Kurs Idea Banku spada w poniedziałek popołudniu o ponad 9 proc.

