90 proc. zysku Pekao na dywidendę

Pekao planuje, że na dywidendę trafi co najmniej 90 proc. zysku banku za rok 2018, za 2019 rok chce na nią przeznaczyć 60-80 proc. zysku, zaś za 2020 rok 50-75 proc. zysku - poinformował w komunikacie o kierunkowych propozycjach podziału zysku za lata 2018-2020 Pekao

W poniedziałkowym komunikacie podkreślono, że jeżeli bank osiągnie za rok 2018 co najmniej taki zysk, jak osiągnął za rok 2017, to kwota dywidendy za rok 2018 będzie nie niższa niż kwota dywidendy wypłacona za rok 2017 rok.

W następnych latach zarząd chce proponować wypłatę atrakcyjnych dywidend. Pozostałe wypracowane środki będziemy, zgodnie z naszą strategią do 2020 roku, przeznaczać na rozwój i budowę silnego banku, lidera efektywności i rentowności, co w średnim terminie przełoży się na zwiększenie jego wartości dla inwestorów - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Pekao Michał Krupiński. - Wierzymy, że dzięki tej decyzji Pekao będzie atrakcyjną spółką zarówno dla inwestorów zainteresowanych dywidendami, jak i tych, którzy stawiają na wzrost banku - dodał Krupiński.

W komunikacie poinformowano, że wyznaczając proponowane poziomy wypłaty zysku za trzy kolejne lata, bank wziął pod uwagę własne plany rozwoju, jak i obecną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, a także obowiązujące wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłat dywidend.

Pekao podało również, że propozycje podziału zysku mogą się zmieniać.

Zysk Pekao za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 1,54 mld zł i był wyższy o 8,2 proc. niż rok wcześniej.

Na początku listopada bank w komunikacie prasowym podtrzymał plan wypłaty wysokiej dywidendy z zysku osiągniętego w 2018 roku i ocenił, że będzie miał zdolność do przeznaczenia na nią do 100 proc. zysku. Bank podał wówczas, że chce, by była ona co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok.

W czerwcu ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. Łączna wartość dywidendy wynosiła 2,07 mld zł, co oznacza, że na dywidendę trafiło 99,3 proc. zysku netto banku za 2017 r.

