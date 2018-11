Polski projekt ICT zwyciężył w konkursie KE!

Projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards (EBA). To największa w historii tego typu inwestycja finansowana z funduszy unijnych - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji

Zwycięstwo naszego projektu to wielki sukces. To jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej - mówił, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że celem projektu jest likwidacja „białych plam”. - Chodzi o szkoły i gospodarstwa domowe w miejscowościach i regionach, które były dotychczas wykluczone z dostępu do nowoczesnego, szybkiego internetu - tłumaczył minister.

Jak poinformował resort cyfryzacji, projekt, zgłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), zwyciężył w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. Zaznaczył, że to kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń; startowały inicjatywy m.in. z Niemiec, Danii i Hiszpanii.

Dodano, że zwycięski projekt obejmuje budowę infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Szerokopasmowa sieć przyniesie dotychczas wykluczonym regionom nowe szanse i możliwości rozwoju, blisko 70 procent gospodarstw domowych podłączanych do Internetu w ramach projektu CPPC znajduje się w miejscowościach mniejszych niż 5 tysięcy mieszkańców - mówiła, cytowany w komunikacie, wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Podkreśliła, że nowoczesne technologie to łatwiejsza komunikacja, rozwój innowacji np. na rynku pracy czy wyrównywanie szans dla uczniów w szkołach. - Dzięki naszym działaniom, każdego dnia ponad tysiąc polskich obywateli dołącza do świata cyfrowych technologii- - powiedziała.

Jak podano, zwycięski projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach 2,5 mld zł pochodzących z sektora prywatnego uzupełni - jako wkład własny - prawie 3,5 mld zł pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych - czytamy.

Nasz projekt może służyć jako wzór i model dla podobnych działań w innych krajach w przyszłości. Zapewnia odpowiednie współfinansowanie, ogranicza koszty publiczne, jest oparty na regułach konkurencji i otwartości oraz przede wszystkim wyrównuje szanse cywilizacyjne pomiędzy różnymi obszarami naszego kraju - tłumaczył dyrektor CPPC Wojciech Szajnar.

W komunikacie podano, że uroczyste wręczenie nagrody KE odbyło się w poniedziałek w Brukseli w obecności Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariyi Gabriel. Nagrodę odebrała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

CPPC realizuje 160 projektów związanych z dalszą rozbudową sieci szerokopasmowych o wartości prawie 6,6 mld zł. Resort przypomniał, że do 11 stycznia 2019 r. operatorzy mogą zgłaszać się w nowym konkursie na rozbudowę sieci.

EBA to coroczna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy.

PAP, mw