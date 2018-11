"Obszerne zeznania" Czarneckiego

Zakończyło się przesłuchanie Leszka Czarneckiego. Jak podaje prokuratura: Złożono obszerne zeznania oraz nośniki z informacjami

Leszek Czarnecki złożył obszerne zeznania oraz złożył nośniki z najważniejszymi informacjami, mogącymi przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. To są nagrania, ale jest za wcześnie, by mówić o szczegółach — powiedział na konferencji prasowej przedstawiciel prokuratury po zakończonym przesłuchaniu Leszka Czarneckiego.