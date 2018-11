Nikaragua zatrzymała sporo nielegalnych imigrantów

Ponad 600 nielegalnych migrantów zostało zatrzymanych w Nikaragui od początku listopada za nielegalne przekroczenie granicy na ich trasie w kierunku Ameryki Północnej - poinformowała w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego nikaraguańska armia.

Od 1 do 19 listopada nikaraguańskie władze zatrzymały 605 nielegalnych migrantów, przybyłych z różnych państw Ameryki Południowej, Karaibów, Azji i Afryki.

Migranci zostali zatrzymani za próbę „przekroczenia (granicy) naszego terytorium bez odpowiednich dokumentów i procedur - oświadczyła armia.

Wśród zatrzymanych jest dziewięcioro dzieci i 12 dorosłych pochodzących z Konga, Angoli, Gwinei, Haiti i Indii. 12 listopada wpłynęli w niewielkiej łodzi na wody nikaraguańskie na Oceanie Spokojnym.

Statystyki pokazują, że liczba zatrzymań migrantów w Nikaragui znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednimi dwoma miesiącami. Od 16 sierpnia do 22 października armia aresztowała 386 osób z Bangladeszu, Indii, Kamerunu, Erytrei, Ghany, Gwinei, Maroka, Mali, Nigerii, Konga, Angoli i Ameryki Południowej.

Imigranci zazwyczaj przybywają na terytorium Nikaragui i innych państw Ameryki Środkowej tylko po to, by dotrzeć do Stanów Zjednoczonych.

W całym 2017 roku w Nikaragui zatrzymano 1 440 nielegalnych imigrantów.

