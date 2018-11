Eksporterzy nadrabiają zaległości

Struktura październikowej produkcji wskazuje na wysokie tempo wzrostu w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży – pisze w swoim komentarzu do danych o produkcji przemysłowej Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. Na dobry wynik produkcji wpływ miała także większa liczba dni roboczych niż przed miesiącem.

GUS podał, że według wstępnych danych w październiku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 7,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. Roku. Czytaj także: Wzrosła produkcja przemysłowa

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego zauważa, że pierwszy miesiąc czwartego kwartału br. przyniósł wyraźną poprawę wyników zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie i w komentarzu pisze, że „spory wpływ na to miała większa liczba dni roboczych (o 3 wobec września br. i o 1 wobec października ub.r.), a także – w przypadku budownictwa – bardzo dobre warunki pogodowe”.

Struktura październikowej produkcji wskazuje na wysokie tempo wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży („urządzenia elektryczne” (19,5 proc. r/r w październiku wobec 7,2 proc. we wrześniu), „pozostały sprzęt transportowy” (18,1 proc. wobec 4,2 proc.), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (9,1 proc. wobec 2,2 proc.) oraz „maszyny i urządzenia” (8,1 proc. wobec 7,9 proc.)). Silny wzrost produkcji w działach eksportowych w październiku jest dobrą informacją w kontekście obserwowanego od początku br. pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro związanego ze spowolnieniem w światowym handlu oraz dekoniunkturą w branży motoryzacyjnej – pisze w komentarzu Olipra.

I dodaje, że jest to związane z realizacją przez polskie firmy nagromadzonych w ostatnich kwartałach zaległości produkcyjnych.

W warunkach coraz wolniejszego wzrostu nowych zamówień zagranicznych sygnalizowanych przez październikowe wyniki badań koniunktury (PMI) bufor ten będzie się stopniowo wyczerpywał, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesiącach – komentuje ekonomista Credit Agricole.

Ekonomiści ING BSK łączą ten mocny odczyt produkcji „z możliwym odbiciem produkcji polskich podwykonawców dla europejskiego sektora samochodowego”.

Produkcja sektora motoryzacyjnego w Niemczech wzrosła z -15,5 proc. r/r w sierpniu do -5,6 proc.r/r we wrześniu i ma to zapewne związek z uporaniem się niemieckich producentów z nowymi normami środowiskowymi dla produkcji samochodów – piszą w komentarzu.