Kwieciński: Wzrasta zatrudnienie osób 50 plus

Październikowy wzrost zatrudnienia na poziomie 3,2 proc. pokazuje, że potencjał zasobów ludzkich w Polsce jest coraz lepiej wykorzystywany - skomentował dane GUS minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dla mnie to jest bardzo dobra oznaka, gdyż wskazuje, że (…) te grupy społeczne, gdzie mamy nadal stosunkowo niski stopień zatrudnienia, mam na myśli szczególnie osoby starsze, czyli 50 plus i 55 plus, że w tych grupach wiekowych wzrasta nam zatrudnienie. Mamy dzięki temu lepiej wykorzystywany potencjał zasobów ludzkich w naszym kraju - powiedział Kwieciński.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że w październiku 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2 proc. rdr i wyniosło 6227,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,6 proc. rdr. Czytaj także: Płace w firmach wzrosły o 7,6 procent

Dzięki temu wzrostowi wynagrodzeń możemy powiedzieć, że korzyści, które płyną ze wzrostu gospodarczego trafiają do społeczeństwa w sposób naturalny. To nie jest sztuczne podnoszenie wynagrodzeń przez państwo. To jest rynek, to są firmy, które to podnoszą - powiedział minister.