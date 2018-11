PiS nie wstrzyma prac nad ustawami o nadzorze

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała we wtorek, że prace nad nowelizacją ustawy, do której wprowadzono przepis, że KNF może podjąć decyzję o przejęciu jednego banku przez inny nie zostaną wstrzymane. Jak oceniła, przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Mazurek była pytana podczas konferencji prasowej w Sejmie, czy jej ugrupowanie nie powinno podjąć szybkiej decyzji o wstrzymaniu prac nad nowelą, do której wprowadzono przepis, że KNF może podjąć decyzję o przejęciu jednego banku przez inny. W ubiegłym tygodniu PO wnioskowała o wstrzymanie prac do premiera, marszałka Senatu i szefa klubu PiS. Mimo wniosku Platformy, senacka komisja budżetu i finansów rozpatrywała w piątek zmiany niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego.

Mazurek podkreśliła, że prace nad nowelizacją nie będą wstrzymywane, ponieważ - jak uzasadniała - zapisy w niej zawarte „są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi”.

Jak dodała, zapisy dot. przejmowania banków „wynikają z uregulowań, które funkcjonują też w innych krajach UE i są wymogiem związanym z funkcjonowaniem Unii”. „Ta poprawka odnosi się do zapisów Komisji Europejskiej z 2013 r.” - wskazała. „Przejmowanie banków może nastąpić tylko za zgodą jednego i drugiego banku” - dodała rzeczniczka PiS.

O to, czy prace nad nowelizacją, zostaną wstrzymane, rzeczniczka PiS była pytana już w ubiegłym tygodniu. Stwierdziła wtedy, że „nie ma takiej potrzeby”. „Pracować będziemy dalej” - dodała. Dzień wcześniej Mazurek mówiła, że wprowadzona poprawka jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej, „więc byliśmy zobowiązani ją przyjąć”. Dopytywana w czwartek, o którą konkretnie dyrektywę UE chodzi, odpowiedziała: „To nie tyle dyrektywa, ile przepisy wynikające z przepisów Komisji Europejskiej”.

Jedna z przyjętych w Sejmie z inicjatywy PiS poprawek do noweli zakłada m.in., że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku, poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia Komisja Nadzoru Finansowego „może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego”, jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej wymaganego prawem poziomu, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa. Decyzja KNF „może zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank”.

Jednocześnie Mazurek dodała:

Nie poprzemy żadnego wniosku o powołanie komisji śledczej; komisję powołuje się, gdy nie działają instytucje państwa; póki co, działają - powiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do wniosku PO ws. powołania komisji śledczej ds. afery KNF.