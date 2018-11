Dwa razy więcej Polaków wie czym jest „Czarny Piątek”

Z określeniem Black Friday czy Czarny Piątek spotkało się wcześniej 60 proc. polskich konsumentów - wynika z danych GfK. To znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi deklaracjami, kiedy znajomość tego pojęcia deklarowało zaledwie 30 proc. Polaków. Dlatego też blisko 30 proc. z nich planuje skorzystać w tym roku z wyprzedaży z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku. To wzrost o 6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak wskazano, obecnie niemal 70 proc. konsumentów uważa, że doświadczenie jest ważniejsze niż posiadanie. Gotowość do zapłaty za jakość nie oznacza jednak, iż szukanie okazji przestaje być atrakcyjne. Dwie trzecie polskich konsumentów odczuwa satysfakcję, trafiając w sklepie na dobrą promocję. Ponadto połowa przyznaje, że lubi kupować najnowszą lub nowszą wersję produktu, który już posiadają. To wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2015.

Gdyby polscy nabywcy mieli skorzystać z wyprzedaży, najbardziej atrakcyjne byłyby dla nich promocje na odzież, buty i bieliznę (51 proc. wskazań, o 5 pkt proc. więcej r/r), artykuły wyposażenia mieszkania i sprzęt AGD (38 proc.; wzrost o 7 pkt proc.) oraz sprzęt RTV i elektronikę użytkową (37 proc.; wynik bez zmian).

Detaliści i producenci powinni wykorzystywać rosnący zapał konsumentów do poszukiwania doświadczeń. Wraz z rozwojem kanału e-commerce wzmocnienie obszaru doświadczeń staje się coraz bardziej istotne dla utrzymania znaczenia sklepów stacjonarnych. Akcje promocyjne, jak Black Friday czy Cyber Monday, wpływają na zmianę tradycyjnej sezonowości i koncentracji sprzedaży. W skali całego świata odgrywają coraz większą rolę w handlu, najsilniej oddziałując przede wszystkim na rynki dóbr technologicznych. Dlatego dla detalistów i producentów tak istotne jest dobre zaplanowanie i skuteczne przeprowadzenie działań związanych z tego rodzaju wydarzeniami. Znaczące obniżki są kluczem do sukcesu kampanii promocyjnych. Jednak wymaga to od producentów ostrożności, aby uczestnictwo w tego typu akcjach nie wiązało się z obniżaniem marży ponad to, co konieczne - powiedział senior director w dziale Sales Effectiveness Przemysław Dwojak, cytowany w komunikacie.