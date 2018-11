Polskie Koleje Innowacyjne - #kolej2023

Grupa PKP i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będą szukać innowacji dla kolei. Rusza konkurs „inNOWacje – #kolej2023”

Do konkursu zaproszone są start-upy z pomysłami na nowoczesne rozwiązania mogące mieć zastosowanie na kolei. Konkurs przebiegać będzie do końca stycznia. Podzielony został na cztery kategorie: Kolej dla Pasażera, Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność.

Organizatorami konkursu są spółki: PKP S.A., PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W jury zasiądą przedstawiciele czterech spółek kolejowych oraz funduszy venture capital.

Poza atrakcyjnymi nagrodami finansowymi twórcy wyjątkowych rozwiązań dostaną szansę wdrożenia pilotażowego w ramach infrastruktury Grupy PKP. To dobra okazja do testów, która może okazać się dobrym początkiem biznesowej współpracy.

Innowatorzy, młodzi przedsiębiorcy to jeden z największych kapitałów Polski. Polacy na całym świecie zaskakują kreatywnymi rozwiązaniami, które wdrażają największe globalne korporacje. Cieszę się, że także kolej chce korzystać z pomysłów młodych i zdolnych przedsiębiorców, naukowców i innowatorów. To bardzo ważne z perspektywy rozwoju, nie tylko branży, ale także całej gospodarki – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej konkurs wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel.

Kolej przeżywa dziś renesans. Zmienia się też świadomość otoczenia kolei. Dotychczasowy nie zawsze pozytywny odbiór, teraz się zmieni. Chcemy skorzystać z potencjału młodych ludzi i ich pomysłów. Liczymy, że wniosą oni powiew świeżości. W ramach poszukiwań nowych rozwiązań z zakresu inwestycji PKP S.A. realizuje projekt Innowacyjnych Dworców Systemowych. Innowacyjne rozwiązania już teraz sprawdzają się w działalności naszych spółek, a ten konkurs jest elementem szerszej polityki i systemu wdrażania innowacji w firmach kolejowych i ma na celu pogłębienie współpracy ze światem nowych technologii. – podkreślił prezes PKP S.A., Krzysztof Mamiński.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz systematycznym inwestycjom w rozwój, branża kolejowa zwiększa swoją konkurencyjność względem innych gałęzi transportu. Mamy już spore doświadczenie w zakresie współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wśród 10 projektów wybranych do realizacji, wartych ponad 42,9 mln zł, znalazły się m.in. rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ochrony ludzi i środowiska przed hałasem czy wsparcia informatycznego dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Z pomocą nowoczesnych technologii monitorujemy również nasze inwestycje i szybciej realizujemy zadania logistyczne – mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP CARGO jest zainteresowane rozwiązaniami informatycznymi, które pomogą nam w stworzeniu narzędzi usprawniających proces organizacji przewozów kolejowych i całego systemu logistycznego, w tym procesy zarządzania zasobami – zadeklarował prezes PKP CARGO S.A., Czesław Warsewicz.

Kolej to transport przyszłości, a PKP Intercity ma długoterminowe plany rozwoju swoich usług z wykorzystaniem innowacyjnych projektów. W lutym br. podpisaliśmy z NCBiR list intencyjny o stworzeniu nowoczesnych pociągów w ramach partnerstwa innowacyjnego. Niedawno w tej sprawie ogłosiliśmy zaproszenie do dialogu technicznego, skierowane do producentów taboru. Jestem pewien, że wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w konkursie jeszcze bardziej zachęci pasażerów do podróżowania pociągami PKP Intercity, dlatego chcemy być aktywnym partnerem do współpracy w świecie technologii – mówił prezes PKP Intercity S.A., Marek Chraniuk.

W naszym portfelu kapitałowym mamy kilka spółek z branży kolejowej, to między innymi Przewozy Regionalne czy Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielskiego. Dzięki bliskiej współpracy w ramach Grupy ARP wiemy, jakie są potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się branża. Podobnie jak w przypadku innych gałęzi gospodarki, tak i w transporcie potrzebny jest dynamiczny wzrost innowacyjności. Dlatego kolejna edycja ARP Innovation Pitch dedykowana jest spółkom z Grupy PKP. Te cykliczne warsztaty polegają na znalezieniu najlepszych rynkowych rozwiązań, wprost odpowiadającym na zdefiniowane wcześniej potrzeby PKP. To niepowtarzalna szansa na dotarcie ze swoją ofertą do dużych spółek. Jestem przekonany, że wiele innowacyjnych firm z niej skorzysta, podobnie jak było to w przypadku warsztatów wcześniej organizowanych dla PGNIG, Portów Lotniczych czy Grupy Azoty – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.