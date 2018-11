PGZ ma nowego członka zarządu. Tymczasowo

Radosław Domagalski-Łabędzki został nowym członkiem zarządu PGZ - poinformowało biuro komunikacji spółki. Do pełnienia tej funkcji został oddelegowany na okres trzech miesięcy z Rady Nadzorczej. Jednocześnie PGZ ogłosiła konkurs na nowego członka zarządu.

Biuro komunikacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformowało , że Radosław Domagalski-Łabędzki dołączył do Rady Nadzorczej PGZ i w poniedziałek, w godzinach wieczornych został decyzją tej Rady oddelegowany do pracy w zarządzie. Domagalski-Łabędzki będzie pełnił funkcje członka zarządu przez trzy miesiące.

Jednocześnie spółka ogłosiła konkurs na nowego członka zarządu. Biuro komunikacji PGZ podkreśliło, że nie ma obecnie wiedzy czy Domagalski-Łabędzki, będzie się ubiegał o tę funkcję w drodze postępowania konkursowego.

Radosław Domagalski-Łabędzki od października 2016 do marca br. był prezesem KGHM. Wcześniej był wiceministrem rozwoju.

To nie jedyna zmiana w zarządzie PGZ w ostatnim czasie. 27 września 2018 roku PGZ Rada Nadzorcza PGZ S.A rozstrzygnęła konkurs na prezesa zarządu PGZ SA, powołując na to stanowisko Witolda Słowika. Ta kandydatura - co jest zgodne ze statutem spółki - uzyskała pozytywną opinię szefa MON Mariusza Błaszczaka. Słowik zastąpi na stanowisku prezesa PGZ SA Jakuba Skibę, który z dniem 21 września br. złożył rezygnacje z powodów osobistych.

Na początku października wiceprezesem spółki został Sebastian Chwałek, wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

