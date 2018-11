Zadłużenie skarbu państwa wyniosło 949,6 mld zł

Zadłużenie krajowe w grudniu ub.r. spadło do 503 mld 67,7 mln zł z 503 mld 705,9 mln zł w listopadzie ub.r., a dług zagraniczny wzrósł do 276 mld 859,4 mln zł z 268 mld 838 mln zł. Udział długu zagranicznego w długu ogółem wzrósł w grudniu 2014 r. o 0,7 pkt. proc. do 35,5 proc.