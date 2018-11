Kolej ma problemy z rosnącymi kosztami

Według Izby Gospodarczej Transportu Lądowego rzeczywisty wzrost kosztów realizacji kontraktów kolejowych od pierwszego kwartału 2016 do drugiego kwartału 2018 wyniósł 36,69 proc. - poinformował Wiesław Nowak, przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego.

Rzeczywisty wzrost kosztów realizacji kontraktów (kolejowych) w okresie od pierwszego kwartału 2016 do drugiego kwartału 2018 r., według zrobionych przez naszych specjalistów analiz, na podstawie prawdziwych danych pochodzących od wykonawców, wynosi 36,69 proc. - powiedział Nowak. Średniorocznie ten wzrost pomiędzy 2016 a 2018 rokiem wynosi praktycznie 15 proc. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację firmy, która zawierała kontrakt, składała ofertę na początku roku 2016 a realizuje ją teraz i będzie w roku 2019 i 2020. Praktycznie rzecz biorąc jeżeli skończy na 50 proc. brakujących kosztów, to będzie dobrze - dodał.

Poinformował on, że ogólny wniosek, który wyciąga branża to taki, że realne koszty realizacji kolejowych kontraktów są dużo wyższe w stosunku do tego, co można było zaplanować i można było przewidzieć, składając ofertę.

Dodał, że czynniki wzrostu kosztów, których doświadcza obecnie branża, były przez budowlańców nie do przewidzenia, gdy składali oferty.

Jego zdaniem branża ma do czynienia obecnie z dwoma problemami. Pierwszy to urealnienie kosztów realizacji już zawartych kontraktów.

Nawet jeżeli umowa zawiera wskaźniki waloryzacyjne, to są to wskaźniki, które nie pasują do rzeczywistości na rynku budowlanym - wyjaśnił.

Przypomniał, że w realizacji w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) są kontrakty wartości około 36 mld zł.

Ten problem dotyczy dużej kwoty z puli pieniędzy przeznaczonych na KPK. Z tym problemem musimy sobie jakoś poradzić - dodał.

Drugim problemem, jak powiedział Nowak, są kontrakty, które dopiero będą podpisywane.

Dzisiaj powszechnym zjawiskiem jest, że zamawiający unieważniają przetargi ze względu na zbyt wysokie oferty, które otrzymują - stwierdził.

Zdaniem Nowaka muszą zostać opracowane realne wskaźniki waloryzacji kosztów wykonania kontraktów.

Przyznał, że branża, przy współudziale GUS-u próbuje opracować wskaźniki wzrostu kosztów. Chodzi o opracowanie koszyków drogowego i kolejowego zawierających podstawowe materiały i czynniki wpływające na koszty realizacji inwestycji.

Jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, to w naszej ocenie mogą być kłopoty z wykorzystaniem środków unijnych - stwierdził Nowak.

SzSz(PAP)