Państwo dołoży ponad 1 mld zł do rachunków za prąd

Koszt rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych szacujemy na znacząco ponad 1 mld zł, a na kilka miliardów uwzględniając małe i średnie firmy - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski w radiu Wnet.

To dotyczy kwot dla obywateli przekraczających znacznie 1 mld zł, a jeślibyśmy małe i średnie przedsiębiorstwa w to wprowadzili, to kilka miliardów - powiedział minister pytany o koszt rekompensat dla budżetu.

Minister podtrzymał wtorkowe zapowiedzi, że rekompensata podwyżek cen prądu ma dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Dotyczy to wszystkich gospodarstw domowych. W pierwszej chwili chcieliśmy wszystkim gospodarstwom z pierwszego progu finansowego wprowadzić rekompensaty, ale cały system obliczeń, który musielibyśmy wówczas wprowadzić okazało się, że będzie tak samo kosztowny, więc zeszliśmy do tego, że wszystkie gospodarstwa domowe - powiedział Tchórzewski. - To będzie sytuacja taka, że rozliczenie będzie robiła spółka energetyczna, gdzie ta rekompensata będzie się odejmowała od rachunku, a notę z tego tytułu będzie spółka energetyczna wystawiła funduszowi, który będzie to pokrywał - dodał.