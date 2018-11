Minister ogłasza koniec afrykańskiego pomoru świń

Ciągle należy twardo trzymać rękę na pulsie, ale wygląda na to, że zapanowaliśmy nad afrykańskim pomorem świń w Polsce - powiedział w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

W środowy poranek w radiu Wnet minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wypowiedział się m.in. na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).

To jest jeszcze proces przed nami. Tu twardo trzeba trzymać rękę na pulsie, ale wygląda na to, że nad chorobą zapanowaliśmy, co nie jest takie oczywiste w innych krajach - powiedział Ardanowski.

W ok. 60 gminach na terenie zapowietrzonym już choroby nie ma. Zgłosiliśmy do Brukseli uwolnienie tych gmin i tam zaczyna odbudowywać się produkcja trzody chlewnej - mówił szef resortu rolnictwa.