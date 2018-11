Załamanie cen masła na aukcji w Nowej Zelandii

Ceny masła na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) są najniższe od sierpnia 2016 r. Jak zauważa Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, „w kierunku spadku cen produktów mlecznych oddziałuje silny wzrost dostaw mleka w Nowej Zelandii”.

Podczas wtorkowej aukcji produktów mlecznych na GDT w Nowej Zelandii indeks cen GDT zmniejszył się do 846 pkt. wobec 877 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 6 listopada br. (spadek o 3,5 proc.).

Co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się tym samym na najniższym poziomie od sierpnia 2016 r. Warto zauważyć, że była to już 12 aukcja z rzędu, na której indeks GDT nie odnotował wzrostu. Ostatnia podobnie długa seria spadków (10 kolejnych aukcji bez wzrostu cen) miała miejsce na początku 2015 r., co spowodowane było zniesieniem kwot mlecznych w UE – pisze w komentarzu Olipra.

I dodaje, że w kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 9 jego składowych: masła (-9,6 proc.), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-9,4 proc.), kazeiny podpuszczkowej (-4,5 proc.), pełnego mleka w proszku (-1,8 proc.) i odtłuszczonego mleka w proszku (-1,6 proc.).

Przeciwny efekt miały wyższe ceny laktozy (+1,1 proc.) oraz sera Cheddar (+0,2 proc.). Serwatka oraz maślanka w proszku nie były przedmiotem aukcji. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 42.966 ton wobec 42.412 ton (+1,3 proc.).

Na uwagę zasługuje silny spadek cen masła, które obniżyły się do najniższego poziomu od sierpnia 2016 r. Tym samym ceny masła na GDT są już o 29,3 proc. niższe w ujęciu rocznym. Wyraźny spadek cen masła, choć w nieco mniejszej skali, obserwowany jest również w UE (-11,4 proc. r/r). W kierunku spadku cen produktów mlecznych oddziałuje silny wzrost dostaw mleka w Nowej Zelandii. Zgodnie z danymi DCANZ (Dairy Companies Association of New Zealand – red.) skup mleka w Nowej Zelandii przez pierwsze 5 miesięcy sezonu 2018/2019 (sezon w Nowej Zelandii trwa od czerwca do maja kolejnego roku) wzrósł najsilniej od 5 lat (+5,8 proc. r/r). Do spadku cen produktów mlecznych przyczynia się także obserwowane w ostatnich miesiącach wyraźne spowolnienie światowego importu produktów mlecznych, w szczególności w Chinach – zauważa Olipra.