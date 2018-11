Polska sieć szerokopasmowa zwycięzcą konukursu KE

Pierwsze miejsce w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards (EBA) oraz nagrodę Konfederacji Lewiatan za projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacji otrzymał projekt budowy światłowodów w Polsce - mówił na środowej konferencji szef MC Marek Zagórski.

EBA to coroczna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy, w tym z Polski.

W poniedziałek dostaliśmy dwie nagrody, jedna, od polskich przedsiębiorców, od Lewiatana za projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacji, który bardzo mocno integruje się z nagrodą od Komisji Europejskiej - podkreślał Marek Zagórski, zaznaczając, że jest przykład projektu realizowanego przez cały rząd.

Jak dodała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, decyzja o realizacji projektu została podjęta 3 lata temu.

Mając 4 mld zł, mieliśmy podłączyć 700 tys. gospodarstw w całej Polsce, dzięki projektowi zostanie podłączonych prawie 2 mln gospodarstw w całej Polsce i prawie 12 tys. szkół - mówiła Wanda Buk.

Obecny na konferencji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ocenił, że zwycięski projekt jest najważniejszym elementem programu Polska Cyfrowa. Podkreślił też rolę poprzedniej minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej oraz Piotra Woźnego z MC i Pawła Chorążego z MIiR.

Ten projekt nie jest jeszcze ukończony, ten proces trwa - mówił Kwieciński.

Marek Zagórski poinformował także, iż Polska awansowała z 22. miejsca na 13. w nowej edycji rankingu Open Data Maturity.

To ranking, który pokazuje, jak administracja otwiera się i prezentuje swoje dane. Dane te są paliwem dla polskiej gospodarki - podkreślił Zagórski.

Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie European Broadband Awards (EBA) odbyło się w poniedziałek (19 listopada 2018 r.) w Brukseli w obecności Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariji Gabriel, a nagrodę odebrała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, poinformował resort.

Projekt, zgłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), zwyciężył w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń.

Zwycięski projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach 2,5 miliarda złotych pochodzących z sektora prywatnego uzupełni - jako wkład własny – prawie 3,5 miliarda złotych pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych.

